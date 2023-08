VIOLENCIA ENTRE ADOLESCENTES: “LOS PATRULLEROS CUIDAN A LOS NARCOS QUE AGREDIERON A MI HIJO”

Esta mañana se realiza una movilización especial frente al municipio de Roca. Padres autoconvocados reclaman por las reiteradas situaciones de violencia entre jóvenes. Aseguran que se desafían en redes sociales y se viralizan peleas callejeras. En el último cruce entre grupos de dos barrios, un menor resultó herido con un arma blanca. En La Carretera, Juan Carlos Mora se mostró indignado por que las autoridades no intervienen. Además, denunció que la misma policía cubre a los delincuentes involucrados y expone a la familia denunciante.

“Estamos muy preocupados y la justicia hace oídos sordos a las cosas que les pasan a los adolescentes y a la agresión entre adolescentes. Estoy impulsando esto para pedirle a las autoridades que resguarden las cámaras de seguridad, para poder probar esto, que mi hijo no fue parte de ninguna pelea callejera. Hubo una convocatoria a una pelea, porque la ciudad tenía pleno conocimiento de que iba a haber una pelea entre dos grupos de dos barrios, con armas blancas. Se viralizó y se dio a conocer. Y las autoridades hicieron abandono de persona, la comisaría tendría que haber intervenido para evitar este daño”, sostuvo Mora.

Como padre, lamentó que los jóvenes se desafíen en redes sociales y nadie haga nada. Su hijo resultó herido en este enfrentamiento y aun continúa con dificultades para respirar. “Tiene un pulmón pinchado, con dificultades para ir a la escuela y a fútbol. Estamos preocupados también por lo que pasa por su cabeza, después de estas agresiones”, relató. El pedido de los adultos es que se traigan refuerzos y que actúe la Justicia Federal. Estiman que la violencia se relaciona con otros delitos como el narcotráfico. “El narcomenudeo en la zona norte es moneda corriente. Tengo mis dudas y lo denuncio públicamente, porque veo como los patrulleros cuidan los negocios que venden estupefacientes, como cuidan a los narcos que agredieron a mi hijo“, disparó.

Mora afirmó que el joven que hirió a su hijo es un conocido vendedor de drogas que no teme aparecer en redes sociales usando armas de fuego. “Se muestra con total impunidad. No sé qué tiempo voy a vivir, tuve una amenaza el viernes. Un policía corrupto me marcaba, le decía ‘este es‘ a uno de los que vende droga. Mi vida corre riesgo porque le dijo que la única forma de callarme es con un 38″, enfatizó el roquense. “Hago responsable al Estado de lo que pase con mi vida. Es el responsable de lo que está sucediendo. Se tienen que hacer eco”, sentenció.