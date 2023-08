“PUEDE PASAR EL TREN DE CARGA CON 30 VAGONES Y NO EL DE PASAJEROS CON DOS”

La agrupación Despertemos los Durmientes sigue promoviendo el regreso del tren de pasajeros en todo el Alto Valle. Sostienen la necesidad de contar con este medio de transporte, con frecuencias que unan Chichinales con Senillosa. Los integrantes pusieron en valor el servicio que unía Neuquén con Cipolletti, pero lamentaron que el trayecto ya no esté garantizado. En La Carretera, Lorenzo Brevi expuso la preocupación de la organización. Señaló que este proyecto no prospera por desinterés del poder político.

“El proyecto del Tren del Valle tiene más de 15 años. La estrella es el tren de Chichinales a Senillosa, pero lo que se logró es Cipolletti-Neuquén. El tren había batido récord de personas transportadas por día pero hace más de un año que no tiene posibilidad de pasar el puente. Es algo extraño, porque aceptamos que estaba roto y no estaba operable. Pero la negatividad emana del municipio de Cipolletti porque pasan los trenes de carga. La gente nos manda videos y nos pregunta cómo puede ser que pase el tren de cargas con 30 vagones y no el de pasajeros con 2″, cuestionó Brevi. “Cada cual atiende su juego. Le estás negando el tren a 2.500 personas por día porque no soporta el puente y ves pasar 40 vagones con caños petrolíferos. Si no puede pasar, no puede pasar nadie”, enfatizó.

Brevi estima que en Río Negro no existe interés político para desarrollar este servicio en todo el valle. “En Neuquén tiene 5 frecuencias diarias con Plottier y el gobernador anunció que lo va a ampliar a Senillosa. Hicieron los apeaderos y siguen construyendo y el tren funciona perfectamente. Te da bronca la falta de actitud política para solucionar esto en Río Negro. Ayer aumentó el 14% la tarifa del colectivo, con un flujo de 10 mil estudiantes que se trasladan a las facultades y tienen costos de 3.000 pesos por día. ¿Por qué los intendentes no se interesan en este tema tan sensible?”, remarcó.

Río Negro, 3 de agosto de 2023.-