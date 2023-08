DESESPERADO INTENTO POR SALVAR LOS ANIMALES DE LA ISLA 48

Esta mañana hablamos con Marcos Anibal Retamal, un pequeño productor de Cervantes. Asegura que por el caudal del agua, ya no puede permanecer en la Isla 48. Espera poder cruzar sus animales al sur del río Negro. La situación es preocupante porque tiene miedo de perder chivas preñadas o crías por nacer. Retamal explicó que debe mover sus animales porque ya no tienen campo seco para caminar o alimentarse.

“No tengo pasto seco, no puedo cubrir los chivitos cuando nacen ni alimentarlos. No hay lugar para que caminen y coman. No tienen lugar para estar porque largan muchísima agua y no se puede estar. Los tengo que sacar y llevarlos a piso seco, pero el tema es la comida porque no tengo pasto”, relató. La idea es moverlos al sur, a una chacra que le prestan. “Está todo lleno de barro, el animal no puede caminar. Está todo mal, se me complicó todo. Vamos a sacar todo si Dios quiere el sábado. Algunos animales van a quedar en la isla, pero no hay comida, no sé qué más hacer”, indicó.

Para moverlos, el criancero consiguió un bote precario y pretende cruzar el río varias veces con la cantidad de animales que entren en la embarcación. “Son más de 50 animales para pasar en bote, creo que podré cruzar 5 o 7 por viaje. Estamos con mi señora acá en la isla con este emprendimiento, estamos recién empezando, estoy porque el dueño es piola y me deja tener los animales. No se han acercado ni del municipio ni de provincia“, remarcó. El riesgo de acarrear los animales es alto. “Si no los muevo, las pierdo. Pero si la chiva está flaca o maltratada, mal pare. Me tendré que arriesgar a que pueda malparir alguna. Las tengo que manear, se golpean al cruzarlas, pero no me queda otra“, reconoció. Marcos agradeció el apoyo de los vecinos y confía en que la gente de la ciudad lo ayude para poner salvar sus crías.

Río Negro, 4 de agosto de 2023.-