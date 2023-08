AMORES Y BRIANE REPITIERON EN EL KARTING CON CAJA

Maxi Amores y Lautaro Briane, ambos demostrando estar en un gran nivel, se convirtieron esta tarde en las principales figuras que tuvo el estreno del Clausura de Karting con Caja después de repetir victoria en las dos primeras fechas que se disputaron en el kartódromo El Anfiteatro, de Fernández Oro, donde el ex campeón Guillermo Tierno regreso a la actividad en la categoría Internacional con un impecable triunfo en el cierre de la programación que fue acompañada por una interesante cantidad de aficionados.

Amores, quien ratificó su condición de candidato, se quedó con las dos finales de la categoría más convocante de los cajeros, que contó con una treintena de participantes y entregó muy buenos espectáculos. En la final se despachó con un impecable trabajo y no le dio posibilidades a sus principales rivales. Fue escoltado por Javier Muñoz, Marcos Battistuzzi, Mauro Siri, Oscar Rebolledo, Marcos De Rosa, el campeón Juan Cortina, Denis Olivera, Julián Lousa y Sebastián Reyes.

No se quedó atrás Briane, quien fue uno de los destacados en el pasado Apertura, en la categoría Kayak senior, otra de las destacadas que tiene los cajeros, donde repitió victoria como en la prueba anterior después de aventajar a Geraldine Ostapovich, dueña del título en la división junior y que decidió afrontar un nuevo desafío en su destacada campaña. Luego se ubicaron Javier A. Pérez, Melanie Gallego, Alejandro Cordero, Tomás La Colla, Bautista Datri y Bruno Siri.

En la Internacional, que presentó a algunos participantes menos que ayer en el estreno del certamen, se impuso el ex campeón Guillermo Tierno, uno de los que regresó a la actividad en el Clausura. Más atrás quedaron Franco Battistuzzi, quien ganó la primera; Lucas Aldrighetti; Diego Hernández, y Damián La Colla. No hubo participantes en la junior, porque Tomás La Colla decidió participar en Kayak senior y no se presentó la prejunior, como en el comienzo.

La tercera y cuarta fecha del certamen está programada para setiembre otra vez en el kartódromo El Anfiteatro, de Fernández Oro, y todo parece indicar que si se mantiene lo anunciado por la Asociación Civil Neuquén Motor Club, que tiene a su cargo la organización de los certámenes de los cajeros, las dos últimas programaciones del Clausura se disputarán en el mismo circuito, porque tendrían decidido no volver al asfalto porque quieren asegurar una buena cantidad de participantes, los que se sienten más cómodos en los circuitos de tierra,