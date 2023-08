CIPPA CAPACITA A LAS CARNICERÍAS: “QUEREMOS GARANTIZARLE AL CONSUMIDOR UN PRODUCTO DE CALIDAD”

Finalizó la primera etapa del Programa de Buenas Prácticas en Carnicerías y el ente autárquico de Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA) de Neuquén, entregó certificados en Zapala. Junto al intendente, Carlos Koopman, reconocieron a los 7 establecimientos que participaron de la capacitación que inició en mayo y cerró hace unos días. El presidente del organismo, Andrés Piotti López, expresó que se apunta a una comercialización segura de carne. En La Carretera, dio detalles del proceso de capacitación y aclaró que trabajan con varios municipios bajo este mismo objetivo.

“Se acompaña a los carniceros, a los expendedores de productos en las buenas prácticas, en el modo de exhibir la mercadería, de trabajarla, de guardarla en la cámara, las herramientas, la parte edilicia, la vestimenta. Es muy amplio y se trabaja con ellos para ir corrigiendo algunos desvíos y así poder garantizar un producto inocuo y apto para ser consumido”, resumió Piotti López. “El programa es voluntario, participa quien quiere participar y nosotros entregamos un distintivo para pegar en su comercio, que les sirve de propaganda para ellos porque es que están haciendo bien las cosas”, agregó.

El presidente del CIPPA recordó que la propuesta no busca fiscalizar ni multar, sino mejorar para ofrecer productos de calidad a los consumidores. “No vamos a buscar nada bajo la alfombra, no somos un organismo sancionatorio. Somos un organismo que quiere acompañar a los comercios para que las cosas se hagan bien”, afirmó Piotti López. “En esta primera etapa ya empiezan a llegar a consultas del programa. No se corta, seguimos trabajando en Neuquén con otras 47 carnicerías. Es un número importante y se va a ir transmitiendo, hasta poder llegar a todos los comercios”, anunció. “Queremos garantizarle al consumidor un producto de calidad, bien cuidado y manipulado. Ese es el objetivo”, sentenció.

Durante el acto se entregaron certificados y un sticker que identificará al comercio como parte de estas Buenas Prácticas. Los siete establecimientos distinguidos son La Tranquera, Mucca Almacén de Carnes, J Y C Express, Carnicería Julián, Litrán, El Rey y La Morocha. El Programa de Buenas Prácticas en Carnicerías pretende llegar a toda la provincia. En una primera instancia, se avanza en Senillosa, Piedra del Águila, Neuquén capital y Loncopué. Con cada localidad se mantendrá una charla informativa sobre cómo poner en práctica el trabajo y se acordarán criterios a aplicar.