GRACIELA LANDRISCINI: “VOTEN EN DEFENSA PROPIA Y NO A LOS VERDUGOS”

La diputada nacional Graciela Landriscini es nuevamente candidata para el Congreso de la Nación, acompañando a Martín Soria en la lista de Unión por la Patria en Río Negro. El cierre de campaña previo a las elecciones primarias se vio alterado por el crimen de una nena de 11 años en Buenos Aires. Landriscini expresó que siente “un dolor tremendo por la violencia social” que atraviesa la Argentina. Señaló que el gobierno de Mauricio Macri dejó “un país postrado” y pidió una profunda reflexión al pasar por las urnas.

“Argentina se ha vuelto una sociedad violenta por motivos sociales, económicos, de la droga y también por motivos políticos. Muchos casos que no se investigan o se investigan con excesiva lentitud y casos que quedan en la oscuridad, sin castigo suficiente”, indicó. “Muchas leyes hay que no se cumplen. El poder judicial tiene que trabajar para que sean una realidad, para que se apliquen. Argentina debe tener una justicia digna y hoy tiene una justicia manchada por la protección de funcionarios irresponsables. La inaugura no inaugura la violencia con Morena o con los femicidios, es de larga data”, sostuvo.

Sobre la próxima jornada de elecciones, Landriscini expresó que “los candidatos opositores impulsan el ‘voto bronca’ pero es hipocresía. Esto que pasó es tremendo pero las leyes están. Las fuerzas policiales no tienen todos los recursos para prevenir y proteger”. Además, la diputada consideró que “las cuestiones de la violencia social y callejera, se han ido agravando con los indicadores de pobreza e indigencia, de desempleo, de abandono escolar, la desintegración familiar. Usan a jóvenes y niños para que ejecuten actos. Es una sociedad que ha complejizado el nivel de exclusión social”.

De cara a las PASO, la candidata pidió acompañar la propuesta de Unión por la Patria. “Lo que quiero pedir es reflexión para defender la democracia. Una democracia que en 40 años ha dejado muchas cosas inconclusas, muchas insatisfacciones, pero en estos últimos años hemos tenido eventos absolutamente inesperados como la pandemia. Pido reflexión porque nos dejaron un país postrado en 2019, endeudado en 45 mil millones de dólares y estamos pagando las consecuencias con intereses y amortizaciones de capital. Nos lo dejaron de regalito (Mauricio) Macri y sus compañeros y ahora es lo que dice (Patricia) Bullrich que va a hacer con mayor velocidad. Quiero decirles que lo piensen seriamente y voten en defensa propia y no a los verdugos“, sentenció.

Río Negro, 10 de agosto de 2023.-