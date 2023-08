WERETILNECK LE CONTESTÓ A MACRI Y A CRISTINA

En una entrevista exclusiva con AM740, el Gobernador electo Alberto Weretilneck compartió sus puntos de vista sobre varios temas que están en la agenda política nacional y provincial. El actual senador no escatimó palabras al abordar el tema de la seguridad en la provincia y contestó a la polémica nacional que involucra a dos ex presidentes.

En relación al acalorado cruce de declaraciones en redes sociales entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador electo hizo hincapié en la división que aqueja al país. Sostuvo que “el país, lamentablemente, está dividido en dos. Pareciera ser que si uno no está en esos dos sectores, es bueno o malo de acuerdo a lo que haga en favor de ellos. Parece que todos debemos estar de un lado o de otro. Yo no estoy en ninguno de los dos, estoy del lado de los intereses de los rionegrinos”.

Sobre el tema de la presión ejercida por el ex presidente y líder del espacio opositor, Mauricio Macri, Weretilneck expresó su desacuerdo con las declaraciones realizadas por el referente de Juntos por el Cambio en una entrevista reciente. Consideró que “las palabras de Macri no fueron oportunas en ese contexto”. Sin embargo, no afirmó sentirse amenazado.

En cuanto al análisis realizado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Weretilneck señaló que percibía una posible intención política detrás de sus declaraciones. Cabe recordar que Fernández de Kirchner había calificado la actitud de Macri como “mafiosa” y había mencionado un intento de presionar a Weretilneck y otros senadores. Al respecto, el senador comentó que le pareció que Cristina quiso sacar rédito político de dichas declaraciones.

Alberto Weretilneck también manifestó su preocupación por la situación actual de la policía en Río Negro. Expresó que “existe una desmotivación en las fuerzas de seguridad, hay una politización que fue impulsada por acciones pasadas de Tortoriello. Hay falta de ingresos y de insumos. Falta mando”.

Finalmente, en relación a las próximas elecciones y el proceso de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.), Weretilneck realizó un análisis acerca de cómo los votantes podrían influir en el futuro de la provincia. “Si usted vota diputados de Juntos por el Cambio, va a votar a gente que va a obedecer lo que digan Larreta o Bullrich y si usted vota a Unidad Popular, va a votar a gente que va a obedecer a Grabois o Massa. En cambio, si votan a Juntos Somos Río Negro, van a votar a alguien que va a hacer lo que diga Río Negro”, sentenció.

