ACUERDO ENTRE EL TC NEUQUINO Y EL TURISMO PISTA DEL VALLE

Cuando parecía que era muy difícil que el hstórico TC Neuquino y el flamante Turismo Pista del Valle (TPV) pudieran ponerse de acuerdo para compartir sus programaciones, hubo varias reuniones en los últimos días y todo quedó encaminado para que las principales categorías se presenten en un mismo espectáculo a partir del 9 y 10 de setiembre en el autódromo de Centenario, algo que estaba siendo reclamado casi en su totalidad por el automovilismo regional.

Desde hace mucho tiempo se reclamaba que las categorías de pista estuvieran juntas en una misma programación, para presentar un espectáculo con muchos atractivos y que los aficionados no tuvieran que elegir por una, lo que no pasó en la primera parte de ambos certámenes, motivando incluso que algunos pilotos decidieran no participar reclamando la unión, que indudablemente se necesitaba, si bien eso no asegura que el regreso de muchos participantes que están sin actividad.

Por lo pronto, circuló una nota en la que se anuncia el acuerdo para compartir las programaciones hasta el cierre de sus certámenes, ya que a ambos les quedan cuatro fechas por cumplir, manteniendo el formato de serie y final las categorías fiscalizadas por la Federación Once, como el Turismo Pista del Valle, con sus clases 1 y 3, y el TC Pista del Valle, y las de la Federación Neuquina de Automovilismo, por caso el TC Neuquino, TC Pista Neuquino y Turismo Pista Neuquino, con sus divisiones 1 y 2, nada se mencionó de la 3.

La nota, que circuló en las últimas horas a través de las redes sociales, destaca que ambas organizaciones se comprometen a armar un espectáculo sin picadas o regularidad, las que estaban confirmadas en el cronograma inicial que tenía el TC Neuquino para su prueba del 9 y 10 de setiembre en Centenario. En representación del Turismo Pista del Valle firmó Mauro Bender y sólo resta la rubrica de Martín Gobich, quien es el responsable de as categorías neuquinas.

En relación con las pruebas que se disputarían hasta el final del certamen de ambas organizaciones, la quinta fecha sería el 9 y 10 de setiembre como la penúltima, del 4 y 5 de noviembre, ambas en el autódromo de Centenario; el 7 y 8 de octubre, al sexta, y el cierre, programado para el 2 y 3 de diciembre, en Roca. Con esta iniciativa, cada organización administrará los destinos de tres categorías cada una, dando respuesta a un pedido generalizado para compartir los espectáculos.