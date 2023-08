LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA 364 CORTA LA RUTA 7 EN SAN PATRICIO

La comunidad educativa de la escuela primaria 364 de San Patricio del Chañar decidió reclamar por las demoras en la construcción del nuevo edificio para la institución. Desde las 8:00 decidieron cortar la ruta 7 a la altura de la Picada 4. En la actualidad, los chicos toman clases en el Centro Cultural de la localidad.

El pasado 10 de agosto se derrumbó una de las estructuras que divide las aulas por lo que docentes, alumnos y padres y decidieron visibilizar el reclamo por un nuevo edificio. “Estamos arriba de la ruta porque este gobierno nos lleva a eso. Esperamos a los directivos de la UPEFE para que nos explique qué es lo que sucede”, manifestó Leandro, auxiliar de servicio que se desempeña en el colegio.

Según explicó el trabajador, la obra del nuevo establecimiento tendría que haber sido finalizada el pasado 14 de abril, pero actualmente cuenta con un avance del 35 por ciento. La construcción comenzó en 2021 y está a cargo de la Unidad Provincial de Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

“No tenemos respuestas. Siempre pasa lo mismo, si no subimos a la ruta no hay soluciones y no aparece nadie, vienen y te parchan y te parchan”, expreso Leandro. La escuela 364 cuenta con una matrícula de 210 alumnos “y el Centro Cultural no da abasto”.

El corte es total, aunque se permite el paso de ambulancias y también de pacientes con certificados médicos. Cerca de las 11 de la mañana, los manifestantes recibieron una orden de desalojo, aunque aclararon que por el momento permanecerán en la ruta.

Neuquén, 15 de agosto