“MILEI NO SERÍA EL PRIMER CANDIDATO QUE SACA UNA PARVA DE VOTOS Y SE PINCHA”

Esta mañana hablamos con el historiador Eduardo Sartelli. Como analista económico, brindó su opinión sobre el resultado de las elecciones primarias. Sartelli señaló que las ideas de Javier Milei no son tan disruptivas como las hacen ver. Además, expresó que Milei y Mauricio Macri comparten la misma ideología. Sin embargo, Milei supo construir una figura exótica que logró llamar la atención de la gente.

“Este resultado puede ser histórico o no serlo. Está todo el mundo muy shockeado por la sorpresa y eso impide razonar con serenidad. Se dejan llevar por el clima del momento. No sería el primer candidato que saca una parva de votos y que se pincha. Lo que hay que preguntarse es dónde estamos parados y qué explica este voto”, expresó. “Desde que bajaron a Wado de Pedro, es obvio que la Argentina está sumida en un consenso liberal. Bajaron al único candidato que parecía no representar al consenso liberal. Massa, Larreta, Bullrich, Milei, representan básicamente el mismo programa“, afirmó Sartelli.

El analista indicó que Milei tiene detalles que lo diferencian de sus rivales políticos. “No hay que pensar en el payaso que hace en el escenario, sino en lo que puso por escrito, lo que va a hacer. No es muy diferente del programa de Macri en el primer tiempo. A mucha gente le puede parecer novedoso esto, disruptivo, pero cuando lo ponés en una secuencia histórica esto de nuevo no tiene nada. Pero el packaging de Milei es muy llamativo para la situación actual“, explicó. “El verdadero candidato de Macri es Milei, porque ha logrado darle una épica a un programa liberal”, aseveró.

Sartelli consideró que Milei no es una figura respetada entre sus colegas y “ni siquiera tiene un curriculum académico decente”. Sin embargo, construyó un personaje que resonó en la escena política. “Si a mí haciéndome el loquito me va bien, por qué me voy a poner serio. ¿Y cómo lo toma la comunidad de negocios internacional? Guarda porque si vos construís un personaje de un populista estilo Trump, el personaje te come. Muchas de las cosas por las que estás atrayendo gente son contradictorias”, reflexionó.

Por último, el historiador recordó que la decisión de los votantes aun está abierta. Patricia Bullrich compite desde Juntos por el Cambio y Sergio Massa representa a Unión por la Patria. “Milei sacó el 30% pero los tres están en carrera. No sabemos bien qué ha pasado, si lo de Milei es un piso o un techo. Lo que estamos viendo es un sistema político estallado. Pasó en toda América Latina, personajes que dos años antes no medían, de repente son presidentes. El caso de Milei no es una novedad. Ahora, el problema es que se lo coma el personaje porque la gente está muy caliente, está votando que se vayan todos”, remarcó.

Río Negro, 15 de agosto de 2023.-