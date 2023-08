CIPO NO PUDO CON EL LÍDER OLIMPO

Cipolletti tuvo una buena demostración de fútbol y dejó en claro que no especula como visitante, pero no pudo regresar con una victoria de Bahía Blanca, donde esta tarde perdió con el líder Olimpo, por 3 a 2, en uno de los partidos que se jugaron correspondientes a una nueva fecha de la zona 1 del Federal A, y a pesar de la derrota se mantiene con otros dos equipos en el cuarto lugar, por el momento con posibilidades de clasificar para los octavos de final del certamen.

El albinegro dejó en claro que es el equipo que más complica a Olimpo, uno de los candidatos a ganar el certamen, y el representativo de Bahía Blanca por primera vez pudo vencer a Cipolletti, con el que empató en una oportunidad como local en su legendario estadio y en otra perdió como visitante, por lo que su victoria en el cierre de esta nueva ronda tiene un valor agregado, más que nada porque tuvo que trabajar mucho para conseguir el triunfo que le sirvió para mantener su liderazgo.

El partido fue atractivo, con espacios para ambos equipos y dos defensas muy livianas, por lo que no sorprendió que el local se pusiera en ventaja muy rápido, a través de Sebastián Álvarez, quien aprovechó que el fondo albinegro no marcó bien y lo pagó caro, porque superó la resistencia del arquero Facundo Crespo. Igual, no tardó la visita en llegar al empate después que el goleador Favio Cabral transformó en gol un penal por mano de un jugador de Olimpo.

Entonado, Cipo fue por más, tratando de aprovechar su buen momento, y Alexis Pope Díaz volvió al gol frente a Olimpo, poniendo en ganancia a la visita. Hasta el final de la etapa los dirigidos por Darío Bonjour fueron mucho más que el líder del certamen. En el complemento el local llegó a la igualdad a través de Luis Vila y después fue Juan Perotti el que puso el 3 a 2 para sellar la victoria del equipo de Bahía Blanca, que sigue firme como líder del certamen.

En los restantes partidos que completaron la última fecha de la tercera ronda del certamen, Sol de Mayo volvió a la victoria en Viedma al superar a Germinal (Rawson), por 2 a 1; Sansinena (General Cerri) perdió como local frente a Villa Mitre (Bahía Blanca), por 4 a 2, y Círculo Deportivo Nicanor Otamendi consiguió un valioso triunfo en casa, cada vez más firme en su lucha por escapar del fondo, al vencer a Santamarina (Tandil), por 1 a 0. Estuvo libre Liniers (Bahía Blanca).