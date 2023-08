CERÁMICA NEUQUÉN RECLAMA POR EL SUMINISTRO DE LUZ

Los trabajadores de la Cerámica Neuquén se encuentran en las oficinas de la Cooperativa CALF en reclamo del corte de luz que sufrió la fábrica el pasado lunes (28/08). Fueron recibidos por las autoridades de la cooperativa con quienes negocian para poder llegar a un acuerdo.

“Nos plantean varias cosas, ellos tienen voluntad de avanzar en la negociación, pero nos dicen que tenemos que pagar si o si la última factura”, contó Alejandro López, delegado ceramista, luego de las primeras charlas con la gerencia de CALF. El corte del suministro de energía fue por no poder pagar una factura de $7.197.375.

Pasada las 10 de la mañana, los delegados ceramistas y de la fábrica, pidieron un cuarto intermedio para poder elaborar una propuesta junto a los trabajadores. “Hicimos hincapié en que necesitamos que la fábrica ande”, manifestó López.

Por otro lado, aseguró que no cuentan con los 7 millones de pesos para poder cancelar el total de la factura. “Somos responsables, no podemos firmar o comprometernos y darnos vuelta en la casa y decirle ´che nos vamos a tener que cagar de hambre”, enfatizó el ceramista y remarcó que “bajo ningún costo le vamos a decir a nuestro hijos que no tenemos para comer”.

El corte afecta la continuidad de la producción en la fábrica y el sustento de 80 familias. También “al ser sin previo aviso provoca grandes consecuencias en las maquinarias de trabajo”, explciaron en un comunicado.

Los ceramistas apuntaron contra Marcelo Severini, actual presidente de la Cooperativa, y lo hicieron responsable por el futuro de la Cerámica Neuquén y de más 80 familias que “quedarían en la calles si no se busca una salida para poder seguir produciendo”.

