ANSELMO TORRES: “NUESTRA POSTURA ES MANTENER EL INGRESO IRRESTRICTO Y GRATUITO A LA UNIVERSIDAD”

La irrupción del economista Javier Milei como el candidato que más votos obtuvo en las elecciones P.A.S.O, puso el foco en las principales propuestas que plantea. Entre ellas, un cambio en el sistema de educación, para pasar de un sistema público y gratuito a un sistema de vouchers asignados a cada estudiante, para que pueda elegir en qué casa de estudios formarse. Esto despertó las alarmas de los sectores vinculados a la educación, sobre todo, de las universidades públicas.

Ante este contexto, en La Carretera, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro Anselmo Torres, expresó que “como nunca, esta campaña electoral pone en debate la discusión acerca de la educación pública. Con distintas miradas, con distintas propuestas, con poner voucher o no ponerlo. En el caso de la universidad nacional, lo que se está debatiendo es el arancelamiento o no arancelamiento. Porque, como todos saben, el sistema universitario no es un sistema obligatorio. El estado es el que financia y genera la gratuidad”.

En relación a este debate, el rector fue tajante al expresar que “nuestra postura es mantener lo que hasta ahora se viene haciendo desde el estado nacional, y distintivo de toda la región, que tiene que ver con el ingreso irrestricto y la gratuidad del sistema de educación. Una candidata fue quien lanzó esto de que el sistema universitario argentino está poblado en un 40% por estudiantes extranjeros cuando en realidad no representa ni el 3%. El impacto de una de esas medidas no cambia la realidad de ninguna de las universidades públicas. En el caso nuestro es casi inexistente la cantidad de extranjeros”.

Finalmente, Torres respondió a las críticas por el uso de las redes sociales oficiales de la Universidad Nacional de Río Negro en las que se mostró un claro apoyo a Sergio Massa, en nombre de toda la comunidad educativa. Torres minimizó la discusión, pero reconoció que no fue correcto expresarse abiertamente durante la campaña y se atribuyó la responsabilidad del hecho.

Río Negro, 30 de agosto 2023