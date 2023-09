LA LEGISLATURA DEBATE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO ESPECIAL PARA DELITOS DE FLAGRANCIA

Esta semana se realizó la reunión de la comisión interpoderes en la Legislatura de Río Negro. Debatieron acciones que permitan darle mayor celeridad a la investigación de delitos. Se trabajó en base a dos proyectos que se iniciaron desde el Consejo de Seguridad de Villa Regina. Se repasó el actual Código Procesal Penal para evaluar formas de mejorarlo. En La Carretera, el legislador Lucas Pica resumió el debate impulsado por vecinos y comerciantes.

“La comisión de reforma y seguimiento tiene por fin analizar la situación y la posibilidad o no de una reforma al código procesal penal de la provincia. Está integrada por los 3 poderes del Estado. El miércoles me tocó presidirla para analizar dos proyectos de ley que tienen su origen en Villa Regina. Es la posibilidad de instaurar un procedimiento específico diferenciado para los delitos de flagrancia, es decir, cuando quien comente el ilícito es sorprendido con las manos en la masa”, explicó Pica. “Se escucharon las distintas visiones. Se deriva de un instituto del código de procedimiento San Juan que no es igual al nuestro, requiere alguna adaptación. Por Juntos Somos Río Negro, somos claramente reformistas, tenemos vocación transformadora”, agregó.

Pica afirmó que esta figura sería interesante y haría más ágil resolver los casos de flagrancia. “Entendemos que al código procesal penal le tenemos que dar una mirada integral y producir una modificación integral. Creemos que con la nueva conducción política, bajo el liderazgo de Alberto Weretilneck, es un momento propicio. Ya ha planteado que hay que modificar cuestiones en materia de prevención y seguridad. Nos parece importante haber dado el primer paso, con que los textos acompañen la demanda de la sociedad”, enfatizó Pica.

El legislador recordó que hay pautas impuestas por el sistema judicial nacional “pero eso no significa que no podamos trabajar en mejorar los procedimientos. Hace poco modificamos el código laboral y el de familia, trabajamos en el civil. El texto actual es un código procesal penal de avanzada, pero requiere una nueva mirada”. Además, remarcó que “no hay que escaparle a la necesidad de transformación. La sociedad demanda cosas que el sistema no le está aportando.”

Río Negro, 1 de septiembre de 2023.-