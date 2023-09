URCERA PELEA ADELANTE A PESAR DEL LASTRE EN EL TN

José M. Urcera, a pesar del lastre que tiene su auto, está decidido a defender su liderazgo en la Clase 3 del Turismo Nacional en la novena fecha del certamen en el renovado autódromo de Buenos Aires, después de quedar segundo en la clasificación. No tuvo el mismo rendimiento Antonino García, quien se ubicó 24, por lo que la tendrá que remar. Mañana desde las 9.45 se disputarán las tres series, según el pronóstico con lluvia, y después la final, que puede ser una bisagra para muchos de los que pelean por el título.

A pesar de contar con el auto más pesado de la categoría por el lastre que cargo después de su victoria en la última prueba en San Nicolás, en la que recuperó su liderazgo en el certamen, Urcera se manejó todo, ratificó que pasa por un muy buen momento y cumplió una gran tarea que le permitió quedar adelante en su grupo, ratificando que es uno de los candidatos, cumpliendo con el objetivo de quedar adelante de sus principales rivales, por lo que cerró un buen negocio.

La actividad comenzó con los entrenamientos. El primero fue con la lluvia como protagonista, en la que Manu con el Ford Focus del equipo que lidera Iván Saturni le permitió quedar cuarto, y en el segundo, con piso seco, se ubicó 19, aunque priorizando su trabajo en la previa a la clasificación. García, con uno de los Toyota Corolla del Arana Ingeniería Sport, trabajó mucho en la previa para ser competitivo, aunque al momento de buscar la vuelta rápida no pudo cumplir con su objetivo.

Urcera salió a clasificar en el segundo grupo, el de los mejores del certamen, lo mismo que García y no tardó destacarse, porque aprovechó la succión con su compañero de equipo Matías Muñoz Marchesi y cerró una gran vuelta, quedando adelante de todos. Recién cuando terminaba la actividad, lo pudo superar Jorge Barrio, quien no tiene kilos en su auto y se despachó con una gran vuelta para quedar adelante, aunque no es de los que está en la pelea por el título.

Mañana a las 9.45 se disputará la primera serie, con Barrios y Gastón Iansa en la fila inicial, y si no hay cambios desde el octavo lugar moverá García en busca de avanzar; a las 10.10 comenzará la segunda con Urcera y Lucas Vicino adelante, y a las 10.35 la tercera, con Facundo Chapur y Julián Santero, quinto Leonel Pernía, otro de los principales candidatos al título y que no tuvo protagonismo en la clasififcación. Para las 13.35 se largará la final, que promete entregar un gran espectáculo.