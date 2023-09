EL ELECTO INTENDENTE CORTÉS HABLÓ DE WERETILNECK Y TERMINÓ CON LA POLÉMICA SOBRE LA ESTATUA DE ROCA EN BARILOCHE

En una entrevista con AM740, el intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, reveló detalles sobre su exitosa campaña electoral y sus visiones para la ciudad. Se mostró distante de lo que fue una ciudad saturada de carteles y propaganda costosa, diciendo que está orgulloso de haber tomado un enfoque diferente sin gastar ese dinero. Explicó que “le ganamos a todos, incluida la Gobernadora que utilizó todas las herramientas y aparatos”, afirmó Cortes, destacando el poder de su estrategia basada en la comprensión de las necesidades de los vecinos y la distancia de la gente respecto a la política.

Hablando sobre el electo Gobernador Alberto Weretilneck, Cortes elogió su ductilidad y capacidad para adaptarse a las circunstancias. “Es muy dúctil. Tiene la capacidad para darse vuelta, y seguramente entiende la importancia de Bariloche para la provincia”, expresó. Dio a entender que se van a llevar bien, sin plantear la relación como enemigos u opositores.

Con respecto a su visión para la ciudad, Cortes concluyó la entrevista expresando su deseo de que Bariloche sea una ciudad ordenada, desarrollada y limpia, no solo para el turismo, sino para el bienestar de todos sus habitantes.

Cuando se le preguntó sobre la polémica en torno a la intención del actual intendente Gustavo Gennuso de trasladar la estatua de Roca del centro de la ciudad, Cortés fue claro en su posición. Dijo que “eso fue una avivada de Gennuso que por algo la hizo. Yo no voy a hacer nada. Puede convivir Roca y todo lo demás”, declaró. Además, el intendente electo hizo hincapié en la importancia histórica de Roca y su contribución a la nación. Cerró diciendo que “fue un buen presidente. Si no fuera por Roca, hoy seríamos Chile. Hay que ordenar el centro cívico y no permitir que rompan nada”, subrayó.