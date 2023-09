EL TURISMO PISTA DEL VALLE Y EL TC NEUQUINO CONVOCAN EN ROCA

El Turismo Pista del Valle (TDV) y el TC Neuquino protagonizarán desde mañana la quinta fecha de sus certámenes, que puede ser una bisagra para muchos de los que pelean por un título, en el autódromo de Roca en una programación en conjunto que se esperaba desde que comenzó la actividad de ambas categorías junto a las restantes divisiones que se presentarán en un atractivo espectáculo en el que se espera una importante respuesta de aficionados.

En la previa todo parece indicar que la unión de las principales categorías del automovilismo de pista en la región motivó a unos cuantos pilotos, entre los que estaban en actividad en los diferentes certámenes como los que regresarán entusiasmados por la programación en conjunto que se cumplirá en el clásico circuito de Roca, con una apretada agenda que tendrá para todos los gustos de los aficionados, a los que se espera que respondan a la convocatoria.

En sus cuatro fechas iniciales, fue doble en el regreso a la actividad después del receso, el TDV con su Clase 3, la ex Monomarca Gol, no tuvo la convocatoria que se esperaba, por lo que se trabajó mucho para convocar a más pilotos y todo parece indicar que serán unos cuantos los que estarán en la quinta fecha del certamen, con los regresos de Luciano Farroni, Alejandro López, Matías Rizzo y varios más, por lo que se espera superar los 15, lo mismo que en la 1, la ex Monomarca Fiat 1100. No estará el TC Pista del Valle, el ex Gran Turismo Regional, porque no alcanzó la cantidad mínima de participantes.

Para el TC Neuquino la prueba no será la más convocante y no habrá más de 10 participantes, aunque como compartirá la programación con el TC Pista Neuquino, aunque con clasificación por separado, habrá un plantel importante para entregar un buen espectáculo. En la previa, la categoría más numerosa promete ser la Clase 2 del Turismo Pista Neuquino, de muy buenas pruebas en las presentaciones anteriores, lo mismo que la 1 y se espera lo que puede aportar la 3, la última que se sumó al certamen.

Mañana el circuito estará habilitado para las pruebas libres en todas las categorías, salvo la Clase 3 del TPV. El sábado desde las 9 comenzará una atractiva agenda de actividades que contempla los entrenamientos, clasificaciones y las primeras finales, en este caso reservadas al TC Neuquino, TC Pista Neuquino y el Turismo Pista Neuquino, con sus clases 1 y 2. El domingo habrá un ensayo y después la parte central de la programación, con series y finales tanto para la Clase 1 como la 3 del TPV, más la segunda final en las otras categorías por lo que se espera un espectáculo con muchos atractivos para los aficionados.