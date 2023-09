SIN INTERVENCIONES DEL ELECTO INTENDENTE AVANZA EL MASTERPLAN EN ALLEN

En una entrevista con AM740, la Intendente de Allen, Liliana Martin, compartió detalles sobre el progreso del MasterPlan. Los sorteos de terrenos de IMUVi, incluyendo el Sindicato de Camioneros, están programados para el 22 de Septiembre. En este evento se sortearán los codiciados lotes de las Asociaciones que están comprometidas con el plan de 36 cuotas. Además, Martin informó que el 20 de Octubre se realizará otro sorteo para todas las demás asociaciones y sindicatos que participan en IMUVi y se culminará con los loteos sociales.

Los Lotes Sociales se sortearán el próximo 10 de Noviembre. Es importante destacar que estos terrenos son completamente gratuitos. Martin hizo hincapié en la relevancia de este proyecto, que busca proporcionar acceso a la tierra en Allen.

Además de los sorteos, la Intendente Liliana Martin compartió su preocupación sobre la transición con el intendente electo Marcelo Román. Según Martin, a pesar de haber mantenido tres reuniones, no se han logrado avances en dos temas cruciales: el Masterplan y el presupuesto. En sus propias palabras, dijo que “tuve tres reuniones con el intendente electo. En la última le pedí conformación de equipo porque me pareció importante. Nosotros ya tenemos casi todo cerrado, pero el masterplan por ejemplo va a seguir por varios años más y estaría bueno poder charlar con el personal técnico del gobierno que viene. Sin embargo no hubo respuesta ni nombres”.

La Intendente Martin subrayó la importancia de estos asuntos, destacando que el Masterplan representa una política de estado sin precedentes en Allen. Dijo al respecto que “con más de 20 tomas en los últimos 25 años, abordar este problema es crucial para responder a las necesidades de la comunidad”. Martin expresó su deseo de que se produzcan avances en estas áreas de interés y que el intendente electo tome acciones concretas en beneficio de Allen y su gente.