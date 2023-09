“ZGAIB ES EL PEOR MINISTRO DE SALUD DE LA HISTORIA RECIENTE”

Luego del II Congreso Extraordinario celebrado en General Roca, en el que hubo representación de 20 hospitales de toda la provincia, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) emitió un comunicado denunciando “abandono y desfinanciamiento con intencionalidad de migrar recursos al sector privado de salud en clara maniobra de vaciamiento”. En el mismo comunicado exigen un incremento del salario inicial y la reducción de la edad jubilatoria.

Ante esta situación, el Gobierno de Río Negro informó que reforzó su sistema de salud con 262 nuevos trabajadores en los hospitales de mayor complejidad, al tiempo que sostuvo su política de mejorar los salarios del personal. En ese sentido explicaron que “en lo que va de la gestión, los hospitales de Viedma, General Roca, Cipolletti y Bariloche (los de mayor complejidad) sumaron 245 nuevos profesionales médicos, técnicos y enfermeros, se sumaron 16 nuevos trabajadores no profesionales (Ley 1844).

En diálogo con La Carretera, Patricia Baeza, referente de ASSPUR indicó que “la falta de insumos, en este momento nos está alarmando. En todos los hospitales, no sólo de mayor complejidad, sino los más pequeños, donde no hay medicación, hay faltante de material de enfermería, equipos de salud completamente diezmados.”

Baeza reconoció que “la situación salarial es muy determinante. No es que no hay dinero. El dinero está mal administrado y mal asignado”. Señaló que “hay una intencionalidad de transferir recursos del hospital público al sector privado”. Si vos tenes un aparato, pero no tenes el contraste para hacerlo, derivas al privado, y al privado hay que pagarle, entonces estás desviando fondos”.

En cuanto a la responsabilidad de esta situación, apuntó directamente contra el Ministro de Salud de la Provincia, Fabián Zgaib, a quien definió como “el peor ministro de la salud pública de la historia reciente”.

Por último, informó que estarán en estado de paro y movilización para el jueves 21 de septiembre. Y detalló que “se van a estar cubriendo guardias mínimas y todo lo que tiene que ver con internados. Pero habrá cierre de CAPS y reprogramación de todo aquello que es programado. Sólo se hará atención de urgencias como siempre lo hemos garantizado”.

Río Negro, 12 de septiembre 2023