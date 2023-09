LEY DE ALQUILERES: LOS INQUILINOS ADVIERTEN QUE “EL PROYECTO ES TOTALMENTE REGRESIVO”

Esta tarde, los senadores volverán a tratar el proyecto de ley enviado por la Cámara de Diputados. Las opiniones están divididas y deberán definir uno o más dictámenes para votar. Los inquilinos siguen de cerca el debate y están preocupados por el futuro de las condiciones de alquiler. En La Carretera, el referente de Inquilinos Neuquén – Federico Prior – señaló que el proyecto es totalmente regresivo. Indicó que a los legisladores no les interesa resolver el problema de fondo, que es la política de viviendas.

“Esperando novedades, tuvimos la oportunidad de exponer el jueves pasado en el Senado con las organizaciones de inquilinos. Hoy continúa el debate en comisiones. La postura nuestra es que la media sanción de Diputados es totalmente regresiva. Es retroceder en el piso de derechos que habíamos ganado. Lo que falló no es la ley sino el control del Estado”, afirmó Prior. “Además hay fuerte presión del sector inmobiliario, que quiere liberar los dos puntos más protectores que tiene la ley. Quieren volver al contrato de 2 años, que impacta en la estabilidad y es renovar con un precio desregulado. El otro es el ajuste dentro del contrato, quieren volver a aumentos cuatrimestrales y acumulativos”, explicó.

Prior señaló que ya no hay bolsillo que aguante el costo de los alquileres y estos cambios en la ley van a profundizar los conflictos entre propietarios e inquilinos. “No se discute la política de viviendas, como derecho constitucional. Hay una crisis habitacional a nivel nacional y cada lugar tiene su particularidad. Neuquén tiene precios exorbitantes e impagables, lugares como Añelo donde no se consiguen viviendas y se alquilan habitaciones, y crisis como las de las localidades turísticas. Todo, sumado a la situación económica, hace que vayamos derecho a que se agrave la crisis habitacional. Y el congreso solo ataca la ley, dos puntos de la ley”, argumentó.

Para el referente de Inquilinos Neuquén, la situación de vulnerabilidad de la familia que alquila es preocupante. “Iniciar un reclamo es un problema. Hoy estás más protegido si se te rompe un celular que si tenés que hacer un reclamo de alquiler. No dan factura, te dan recibo si es que te dan algo. No te respetan el contrato, te hacen comodatos o pagarés, no te devuelven los depósitos… es muy complicado que se cumpla y que haya un órgano de contralor. Es lamentable”, expresó. “La negociación pasa por cuestiones de fondo pero no les interesa resolver eso, que es la política habitacional”, sentenció.

Neuquén, 13 de septiembre de 2023.-