LIBRES DEL SUR PIDIÓ QUE “LOS NEUQUINOS NO VOTEN A SÁNCHEZ, NI A NADIA MÁRQUEZ”

El panorama local de cara a las elecciones del 22 de octubre comienza a clarificarse. Libres del Sur, que días atrás decidió bajar a su candidata de la contienda electoral, anunció este miércoles que apoyarán al candidato de Unión Por la Patria, Pablo Todero.

“Queremos que Pablo Todero sea diputado, que no sean ni Francisco Sánchez ni Nadia Márquez”, enfatizó Mercedes Lamarca, referente de la fuerza que llevó a Jesús Escobar como precandidato a presidente y a Gladys Aballay como precandidata a diputada nacional.

Lamarca convocó a los neuquinos a defender los derechos obtenidos e insistió para que no voten a Francisco Sánchez, que no voten a Nadia Márquez, “porque tienen y representan ideas retrógradas que hace 20 años los neuquinos y neuquinas dejamos atrás”, y pidió acompañamiento Pablo Todero.

Los dirigentes de Libres del Sur aclararon que el apoyo a Todero es únicamente en el ámbito local. “Llamamos a no votar a Milei, a no votar a Bullrich, o sea no votar a la derecha. Proponemos que el elector vote a cualquiera de los otros tres candidatos, Massa, Schiaretti o Berman”, dijo Lamarca.

“Con Libres del Sur coincidimos en que defender a la patria es defender el trabajo y la construcción de un proyecto de país más justo y federal. Nosotros no hablamos de ajuste, sino que hablamos de desarrollo con equidad, industrialización, generación de trabajo y garantizar la salud y educación públicas”, expresó el candidato de UxP en Neuquén.

Todero manifestó: “Tenemos la responsabilidad y el compromiso de impulsar la unidad de los argentinos y argentinas, no queremos el sálvese quien pueda” y resaltó la necesidad de que “todos los sectores dejemos atrás las diferencias para defender los derechos conquistados”.

En tanto, la ahora ex candidata, Gladys Aballay dijo: “Tenemos el compromiso de Pablo de que va luchar por mejorar desde el congreso los derechos de los que menos tienen. Y vamos a pelear para que los poderosos de acá y de afuera de la mano de Milei o de Bullrich no saqueen Vaca Muerta”.

Neuquén, 13 de septiembre de 2023.