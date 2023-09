CANCIO Y GONZÁLEZ, SEGUNDOS EN EL RALLY ARGENTINO

Tanto Alejandro Cancio en la RC2 como Nicolás González en la RC5 cumplieron esta tarde con su misión de sumar muchos puntos en el Rally de Jaaukanigás, en Reconquista, por la séptima fecha del Argentino y achicaron su diferencia con los líderes de ambas categorías en un certamen que desde la pasada edición de la Vuelta de la Manzana comenzó a transitar la etapa de definiciones en la que dos dos regionales sueñan con la posibilidad de lograr el título.

Cancio, quien volvió a la victoria en la Manzana, se despachó con un impecable trabajo que le permitió estar otra vez entre los referentes de la categoría más importante que tiene el Rally Argentino y no se quedó atrás González en la división menor, porque como sucedió en todas las pruebas del certamen fue uno de los que más tramos ganó, demostrando que cuando no hay problemas en su auto es uno de los principales candidatos a quedarse con la victoria.

Cancio, con un auto atendido por su propio equipo, peleó hasta el final de la atractiva prueba, pero por sólo 2s 5/10 no pudo con Miguel Baldoni y no le quedó otra que conformarse con el segundo lugar en Reconquista, en la séptima fecha del Argentino, aunque le sirvió para descontarle algunos puntos a Martín Scuncio, el lider del certamen, quien tuvo algunas complicaciones en el comienzo de la etapa decisiva que le hizo perder tiempo que después no pudo descontar y quedó tercero. Más atrás Gastón Pasten, Alejandro Menéndez y Rodrigo Zeballos.

Nico González, con un auto que alista su propio equipo, dio batalla hasta el último tramo en Reconquista en la competitiva RC5, la división menor que tiene el Rally Argentino. Terminó como escolta de Mariano Preto, ganó el Power Stage, y cumplió con su objetivo de achicar la brecha con el líder Fernando Daparte, quien terminó quinto. No hay dudas que si repite este rendimiento tendrá muchas posibilidades en las pruebas que restan de poder lograr el título.

El tercero de los regionales que participó en el Argentino fue Carlos Bello, quien después de un contratiempo cuando recién comenzaba la primera etapa pudo seguir en la prueba por el reenganche y en la parte final cumplió con su objetivo de sumar kilómetros y terminar en el décimo lugar de la RC MR, la segunda de las categorías en importancia y cantidad de participantes que tiene el certamen. Completó el desafío y buscará revancha en Pringles, en la octava fecha del certamen.