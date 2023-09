URCERA, TERCERO EN EL ESTRENO DE LOS PLAYOFFS DEL TC

José M. Urcera cerró esta tarde un buen negocio en el autódromo Rosendo Hernández, en San Luis, en la primera fecha de los playoffs del TC, en la que terminó tercero en un impecable trabajo en la final que tuvo una espectacular definició. Julián Santero aprovechó un problema que tuvo Mariano Werner en su auto y le sacó la victoria en una prueba que tuvo varios golpes. No tuvo suerte Juan C. Benvenuti, quien abandonó y complicó sus posibilidades de ingresar como uno de los 3 de Último Minuto en el cierre del certamen.

Urcera edificó un impecable trabajo desde que comenzó la actividad en el estreno de los playoffs, demostrando que la prueba previa dio sus resultados, porque contó con el auto que le permitió quedar sexto en la clasificación, terminar segundo en una de las series y tercero en la final, por lo que cerró un buen negocio que le permitió avanzar al cuarto lugar en la Copa de Oro, en la que tiene la misión de defender el título, aunque necesita lograr una victoria para cumplir con el reglamento.

Manu Urcera, al comando del Torino que prepara el Maquin Parts Racing, encaró la final desde la segunda fila y después de mover bien dio cuenta de Facundo Ardusso. Desde el tercer lugar fue en busca de Santero y Werner, aunque nunca encontró el momento para intentar la superación, por lo que se mantuvo a la expectativa de lo que pasaba adelante, donde en cada reanudación después de los ingresos del auto de seguridad los líderes se sacaron chispas.

Santero aprovechó la oportunidad en el agregado de una última vuelta después del último auto de segurisad y se quedó con una tremenda victoria, escoltado por Werner, quien gracias a la diferencia que había logrado salvó el segundo lugar a pesar que Urcera hizo el intento. Completaron Ardusso, Otto Fritzler, Jonatan Castellano, Marcos Landa, Santiago Mangoni, Marcelo Agrelo y Juan M. Trucco. En el décimotercer lugar finalizó Agustín Canapino en su segunda prueba desde que regresó al TC.

Una prueba para el olvido tuvo Juan C. Benvenuti, quien después de quedar séptimo en su serie hizo un trompo en la final y no le pegaron de casualidad. Abandonó en la undécima vuelta y complicó sus posibilidades de clasificar como uno de los 3 de Último Minuto. Una lástima lo que pasó con el piloto que maneja uno de los Torino del Trotta Competición, utilizó el que dejó libre Marcos Landa, porque casi no sumó y quedó lejos de los que pelean por avanzar en el cierre del certamen a la definición del campeón.

CLASIFICACIÓN