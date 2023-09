EMERGENCIA VIAL EN LA RUTA 40: “QUE VIALIDAD NACIONAL NO REACCIONE ES INADMISIBLE”

Legisladores de Juntos Somos Río Negro están preocupados por el estado actual de la calzada. El tramo entre Villa Mascardi y El Bolsón se encuentra intransitable por la cantidad de baches, especialmente en sectores de curvas y contracurvas. Piden que Vialidad Nacional actúe rápidamente y ejecute obras de reparación en la Ruta 40. En La Carretera, la legisladora Adriana del Agua recordó que es la única vía de comunicación entre las ciudades cordilleranas. El mal estado de la ruta afecta el turismo y pone en riesgo a los vecinos de la comarca.

Del Agua impulsa un proyecto de comunicación que acompaña el bloque de JSRN. El proyecto retoma el reclamo de El Bolsón, por el estado actual de la Ruta 40 en el tramo Villa Mascardi – Paralelo 42º. Los legisladores coinciden en la peligrosa situación que representa como única vía de conexión entre las comunidades. Por esto, se pide la Declaración de Emergencia Vial. “Es un tramo que se complejizó muchísimo, se hicieron algunos bacheos pero hoy ya son cráteres de nuevo los pozos. Se re-asfaltaron 5 kilómetros pero el invierno que hemos tenido más la circulación de tantos vehículos y camiones, ha deteriorado aun más lo que ya estaba mal. Los vehículos muchas veces van transitando por la banquina, esto llegó a un límite”, sostuvo Del Agua.

“Pedimos que nuestros representantes en el congreso pidan la emergencia vial porque todos los años nos dicen que se va a reasfaltar pero no tenemos la seguridad de que se haga. Pedimos que salga la gente con operarios a bachear porque realmente no se puede circular”, explicó la legisladora. “Es una ruta que genera inseguridad, porque no se sabe si te vas a tragar un pozo o vas a chocar con el de adelante o el de atrás. Y esta es una ruta que nos comunica socialmente, que Vialidad Nacional no reaccione es inadmisible. Acá una ambulancia va sorteando los pozos, cráteres. Tendrían que estar permanentemente tapando pozos porque no tenemos otra ruta para poder circular. Los turistas llegan y se quejan”, expresó. “No es exagerar, esto de la emergencia vial es porque ya rebalsó todos los pedidos que podíamos haber hecho”, agregó.

Esta mañana se informó que la senadora nacional Silvina Gracía Larraburu se suma a este pedido. La legisladora oriunda de Bariloche presentó un Proyecto de Ley que declara la Emergencia Vial en la Ruta Nacional 40 y establece que el Gobierno Nacional deberá disponer los medios necesarios para iniciar la reconstrucción de la ruta en la provincia de Río Negro.

Río Negro, 18 de septiembre de 2023.-