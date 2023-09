ES RIONEGRINA, FUE LA VOZ DEL HIMNO DE RÍO NEGRO Y BRILLÓ EN GOT TALENT ARGENTINA

Claudia Peter es cantante lírica, nacida en Viedma, pero con una trayectoria artística que incluye presentaciones en el país y en el extranjero. Además de interpretar clásicos como el Ave María, Claudia también le puso voz al Himno de Río Negro en sus primeras grabaciones.

Anoche tuvo su primera presentación en el programa Got Talent Argentina. Con su interpretación del clásico español “Granada” impactó al jurado, tanto que algunos de sus integrantes, la aplaudieron de pie. En La Carretera, la cantante contó que “no me dedico a cantar ópera, me considero una lírica popular, me gusta indagar en temas populares. Por eso interpreté Granada. En Viedma tomé clases de canto. Me vine a Buenos Aires para seguir estudiando.

Consultada por su presentación en el reality de Telefé, Claudia contó que “mis hijos me dijeron: mamá saliste elegida en Got Talent. ¿Cómo? ¿Si yo no me inscribí? Me anotaron ellos y la verdad que fue hermoso”. Claudia obtuvo el SI de los cuatro miembros del jurado, lo que le dio un pase a la próxima instancia. Contó que “ahora viene cuartos y es otro tema más. Cuando el jurado se levantó, fue hermoso. Fue muy emocionante. Iba con un poquito de miedo, no conocía mucho a algunos del jurado, y me llevé una sorpresa con La Joaqui, es una criatura hermosa”.

Sobre su participación en las grabaciones del Himno de Río Negro, recordó que “cuando iba a la escuela en Viedma conocí a Don Salvador Galo, quien hizo la música del himno. Y me eligió para hacer la primera grabación. Se hacía en cinta y la hicimos con la Banda de la Policía de Río Negro. Después lo interpreté muchas veces, junto con el Himno Nacional”.

Mirá la presentación de Claudia ACÁ

Río Negro, 18 de septiembre 2023