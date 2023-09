URCERA ARRIESGARÁ SU LIDERAZGO EN EL TN

José M. Urcera tendrá en desafío de defender su liderazgo en la Clase 3 del Turismo Nacional con un auto muy pesado por el lastre que cargó en la décima fecha que se disputará el domingo en el autódromo de Toay, en La Pampa, en un certamen que transita su etapa de definiciones y en el que Antonino García buscará recuperar el protagonismo que resignó en las últimas pruebas y quedó relegado en la pelea por el título de la categoría más federal del automovilsmo en Argentina.

Urcera edificó una gran campaña en la división principal que tiene el TN y se convirtió en uno de los protagonistas en casi todas las pruebas, logrando dos victorias y otros resultados que le permitieron convertirse en uno de los principales candidatos al título, a pesar de tener que luchar con uno de los autos más pesados, pero que no perdió su rendimiento, lo que le permite ilusionarse con ser tricampeón y agrandar su historia en la categoría en la que fue bicampeón.

Después de la prueba pasada por agua en Buenos Aires, donde no se pudo disputar la final, pero en la que ganó una de las series, Manu Urcera con el Ford Focus que alista el eficiente equipo que lidera Iván Saturni, quien es el único que repitió victorias, sacó algo de ventaja en un certamen que transita la etapa de definiciones, aventajando a su nuevo escolta Jerónimo Teti por 4 puntos, y a Leonel Pernía, uno de sus rivales más complicados por 10. Hay otros pilotos con posibilidades de luchar por el título, pero están más lejos, como Julián Santero, Andrés Jakos y Joel Gassmann.

El circuito de La Pampa es uno de los más veloces que tiene el automovilismo en Argentina y si bien los kilos de lastre que tiene el auto que maneja Urcera, tal vez no lo afecten tanto como en otros, por lo que el ex bicampeón y su equipo se ilusiona con ser protagonistas, buscando dar otro paso hacia el tercer título. Para eso se trabajó mucho en la previa, con la misión de intentar estar adelante de sus principales rivales, una misión difícil pero que no es imposible.

García, quien se encuentra duodécimo en el certamen, no ligó mucho en las últimas pruebas y el Toyota Corolla del Arana Ingeniería Sport no rindió como necesitaba, por lo que quedó muy lejos de los más destacados, pero en las pruebas que restan dejará todo para recuperar su protagonismo y que le permita volver a meterse en el selecto grupo de los diez mejores que tiene la popular categoría, que se convirtió en una de las más importantes del automovilismo en Argentina.