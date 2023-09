ANUNCIARON QUE SERÁ RECONSTRUIDO EL CENTRO COMUNITARIO DE CIPOLLETTI QUE FUE DESTRUIDO POR UN INCENDIO

Un devastador incendio consumió por completo el Centro Comunitario del barrio Don Bosco de Cipolletti. A pesar de la rápida respuesta de los Bomberos Voluntarios, los daños fueron totales. El senador Nacional y gobernador electo, Alberto Weretilneck, expresó su pesar por la pérdida y anunció su compromiso para reconstruir este vital espacio junto al futuro intendente, Rodrigo Buteler.

El momento fue caótico en la intersección de Primeros Pobladores y Perú, en Cipolletti. Las llamas devoraron el edificio a pesar de los esfuerzos de los Bomberos Voluntarios. Por estas horas se sigue realizando el trabajo de peritaje para tratar de determinar el motivo del incendio, que comenzó en un momento exacto en el que no había actividades en el lugar. Desde la coordinación aseguraron que “fue muy triste ver que se incendiaba todo con pérdidas totales”.

Ante este hecho, el senador Nacional y próximo gobernador de la región, Alberto Weretilneck, lamentó profundamente la destrucción total del Centro Comunitario y se unió a Rodrigo Buteler, quien asumirá la intendencia el próximo 10 de diciembre, para gestionar su reconstrucción. Este anuncio mediante las redes sociales, acompañado de una foto de ambos reunidos.

A pesar de la devastación material, lo positivo fue que se dio a conocer que no hubo heridos por este hecho y que los edificios vecinos prácticamente no recibieron daños. Aseguraron que “en el momento del incendio no se encontraban personas en el edificio y todos los compañeros están a salvo. El Centro Comunitario había sido cerrado en ese horario y no se estaban llevando a cabo talleres. Las pérdidas incluyen herramientas, insumos, computadoras, módulos, ropa y materiales de los cursos y talleres”.

El anuncio del gobernador electo Alberto Weretilneck y el intendente electo Rodrigo Buteler de reconstruir el Centro Comunitario ha sido bien recibido por la comunidad. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos del actual intendente Claudio Di Tella por tratar de retomar las actividades que se realizaban allí en salones como el del sindicato de la fruta. Esto principalmente para aquellos emprendedores que tienen su economía pendiente de el lugar.