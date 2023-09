VERSTAPPEN FUE CONTUDENTE EN JAPÓN

Max Verstappen y Red Bull demostraron esta madrugada que lo que pasó en Singapur fue apenas una anécdota en su brillante campaña en el Mundial de Fórmula 1. Lograron una contundente victoria en el Gran Premio de Japón, que se cumplió en el circuito de Suzuka. Fue la décimoquinta victoria del bicampeón, quien quedó a un paso de un nuevo título, y el equipo se consagró campeón de constructores nada menos que en la casa de Honda, su proveedor de motores.

Para Verstappen fue la victoria 48 en su campaña junto al equipo y lo hizo con un notable trabajo desde el mismo comienzo de la prueba, luego de conseguir la pole en la clasificación, y sólo entregó el liderazgo durante un par de vueltas cuando tuvo que detenerse por primera vez para realizar el cambio de neumáticos en su rendidor Red Bull, porque después mostró un contundente dominio que le permitió volver a la victoria en un certamen que lo tiene como su gran figura.

Verstappen, quien dejó en claro que en condiciones normales no tiene rivales que lo puedan complicar en el camino a su tercer título, fue escoltado por los McLaren de Lando Norris, otra vez en un gran nivel, y Oscar Piastri, logrando el primer podio en su campaña en la Fórmula 1, cerrando una destacada tarea de ambos pilotos quienes demostraron en buen rendimiento de sus autos que les permita estar entre los más destacados en todas las pruebas del certamen que domina Red Bull.

Charles Leclerc terminó en el cuarto lugar con su Ferrari luego de una dura batalla con varios rivales, por lo que superó al múltiple campeón Lewis Hamilton, con el mejor de los Mercedes, quedando más atrás Carlos Sainz, con la otra Ferrari, y George Russell, quien tuvo que acatar una orden de su equipo para que deje pasar a su afamado compañero en las últimas vueltas de la prueba que se cumplió en un circuito de Suzuka que estuvo colmado de aficionados.

Si bien terminó octavo, no fue la prueba esperada por Fernando Alonso en el circuito de Suzuka debido a una merma de potencia en el motor de su Aston Martin, que no rindió como en gran parte del certamen, aunque pudo superar a los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly, completando los diez mejores. No tuvo la tarea esperada Sergio Checo Pérez, quien después de ser penalizado por superar rivales con auto de seguridad, se vio incolucrado en algunas situaciones comprometidas y abandonó.

CLASIFICACIÓN