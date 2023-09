CUIDATE DE LAS ESTAFAS POR WHATSAPP: ASI PODÉS ACTIVAR LA VERIFICACIÓN DE DOS PASOS

Cada vez son más frecuentes los ciberdelitos en esta aplicación de celulares. Se trata de personas que engañan a los usuarios para acceder a códigos de seguridad, tomar posesión de la cuenta y luego estafar a sus contactos. Suelen hacerse pasar por la víctima para pedir dinero o iniciar ventas en forma fraudulenta. En La Carretera, el ingeniero David Baffoni explicó cómo cuidar nuestra cuenta de WhatsApp y recomendó activar la verificación de dos pasos y estar atentos a los mensajes engañosos. Baffoni señaló que sin nuestra ayuda, los delincuentes no pueden hackear la cuenta.

Baffoni es el Coordinador de Políticas Informáticas del Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Se especializa en tecnología y suele peritar celulares para el poder judicial. “Es lógico que la criminalidad se vaya metiendo en este mundo, que vaya migrando a la tecnología. Son los ‘cuentos del tío’ que antes se hacían en forma presencial o por teléfono fijo. No son grandes mentes criminales ni hackers. Aprendieron a usar la tecnología, migraron. Y en WhatsApp, muchas veces es encontrarnos con la guardia baja, distraídos, para caer en el verso”, sostuvo Baffoni. “Mejoraron en embaucar a las personas para que brindemos datos, porque sin que brindemos algunos datos es imposible que hagan estos hackeos. Son muy hábiles para inventar historias”, aclaró.

Los delincuentes logran concretar su engaño cuando nos piden un código que los habilita a abrir WhatsApp en otro dispositivo, “por eso, WhatsApp sacó el Código de Verificación de Dos Pasos, que es una clave que solo conocés vos para que tengas una segunda clave y no lo puedan instalar. Pero esto no lo conoce nadie y muy poca gente lo tiene configurado”, explicó. “La persona pide un código para levantar WhatsApp en otro teléfono. Deja de andar en el tuyo y empieza a operar en el otro. Si tuvieras instalado el Código de Verificación de Dos Pasos, te tienen que pedir este código y ahí seguro vas a sospechar. Ya le tendrías que dar un segundo código para que puedan hacer la estafa”, detalló.

Baffoni señaló que activar esta función de WhatsApp es muy sencillo. Hay que ingresar en la aplicación, entrar a Ajustes, luego en Cuenta y allí configurar la Verificación en Dos Pasos, habilitando una clave de 6 dígitos elegida por el usuario. Si no lo tenemos configurado, el delincuente puede acceder a la cuenta de WhatsApp y usar esta herramienta a su favor. “Lo primero que hacen es poner un Código de Verificación para que vos no puedas recuperar la cuenta. Es una funcionalidad para minimizar el delito, pero como la gente lo desconoce o no lo usa, se siguen proliferando las estafas por WhatsApp”, sentenció.

