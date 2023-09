EL TURISMO PISTA DEL VALLE CONFIRMÓ A ROCA, PERO SIN CAMBIO DE CIRCUITO

El Turismo Pista del Valle (TPV) confirmó esta mañana a través de un comunicado que se difundió en redes sociales que tanto con el TC Neuquino como con el Turismo Pista Neuquino cumplirá la sexta fecha de sus certámenes se disputará entre el 7 y 8 de octubre, en el autódromo de Roca aunque no se invertirá el sentido de giro, como era la idea original, debido a la negativa de parte de la Federación Neuquina de Automovilismo a autorizar a las categorías que fiscaliza a hacerlo con esa variante.

En principio, la idea del TPV era que toda la programación, que contará con la presencia de varias categorías, se cumpliera en el circuito sin parte de los mixtos e invirtiendo el sentido de giro, que hace mucho tiempo no se utiliza en Roca, si bien en sus principios se utilizó de esa manera, por lo que se decidió que la esperada sexta fecha, decisiva para todos los certámenes que transitan su etapa de definiciones, se realizará sin ese desafiante cambio, muy esperado por los participantes.

A través de una nota de prensa que se difundió a través de las redes sociales, la dirigencia del TDP, liderada por Mauro Bender y Guillermo Fantini, aseguró que “la Federación Neuquina de Automovilismo le comunicó a la comisión directiva del Turismo Carretera del Comahue que no le permite participar del espectáculo en el autódromo de Roca el 7 y 8 de octubre en sentido horario en el circuito corto. Desde el TDV no tuvimos la oportunidad de aclarar de manera formal los temas expuestos por esa entidad”.

“Si bien no hay restricciones objetivas para poder realizar la prueba, en la reunión de comisión y pilotos del TPV se resolvió modificar el circuito previsto para la próxima fecha con el objetivo de poder compartir el espectáculo como estaba estipulado con las categorías fiscalizadas por la Federación Neuquina de Automovilismo, en el cual tendremos la responsabilidad de la organización. Dejamos el anterior proyecto de girar en sentido horario para el 2 y 3 de diciembre en la última fecha del certamen. Sepan disculpar esta situación, no tuvimos la posibilidad de un debate”.

En definitiva, el Gran Premio Juan C. López, un clásico del automovilismo en la región que es en homenaje al creador de la ex Monomarca Gol, se disputará en el circuito que no transita por la zona de los mixtos. Participarán de la esperada programación el TPV, con sus clases 1 y 3, que será con invitados, entre los que se destacan Camilo Echevarría, Lautaro De la Iglesia, Francisco Troncoso, Sami Mendaña, Rubén De la Iglesia y Gastón Arónica; el TC Pista del Valle; el TC Neuquino; el TC Pista Neuquino, y el Turismo Pista Neuquino, con todas sus divisiones.