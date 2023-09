LE CHOCARON EL AUTO Y SE DIERON A LA FUGA

Lo que parecía ser un día más en la rutina de Liliana terminó siendo un dolor de cabeza. Este martes, al despertarse para ir a trabajar, la maestra radicada en Centenario, encontró su auto chocado. Los sujetos se dieron a la fuga y ella los buscas desesperadamente para poder llegar a un acuerdo con los seguros.

“Alrededor de las 6:30 me levanté para ir a trabajar como todos los días, al abrir la ventana estaba la policía y vecinos que escucharon un estruendo. El auto mío estaba arriba de la vereda con la parte trasera destrozada”, relató Liliana. Según le contaron los vecinos, alcanzaron a divisar a unas personas en un Toyota Corolla, dominio IVO 976, que tras el impacto se bajaron para ver los daños y segundos después se fueron del lugar.

Como todas las noches, Liliana dejó el auto sobre Primeros Pobladores 320, casi Esquina Juan Darrieux, en Centenario. Al despertarse encontró su auto arriba de la vereda y contra un poste de luz, “De donde lo había dejado, lo arrastraron varios metros”, comentó aún sorprendida.

“Es un auto que uso para ir a trabajar y con el cual traslado a mi hermana que es discapacitada. Esto nos parte al medio”, lamentó una angustiada Liliana. La docente pidió la colaboración de los vecinos para ubicar a quienes iban en el Corolla y apeló a la solidaridad de los autores del choque: “Esta gente por ahí tiene seguro para poder llegar a un acuerdo y resolver esto de la mejor manera para todos. Espero poder encontrarlo”.

Liliana intentó realizar la denuncia policial pero en la comisaría de Centenario no le expresaron que no corre la denuncia policial, “que no intervienen ellos, que intervienen el seguro según una resolución de hace dos años”, contó la mujer.

Centenario, 27 de septiembre de 2023.