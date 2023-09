HUBO ACUERDO Y LOS MUNICIPALES DE CIPOLLETTI LEVANTARON EL PARO

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Cipolletti (SITRAMUCI) y el Ejecutivo municipal llegaron a un acuerdo y de esta manera le pusieron fin al conflicto de varios días. Las partes fueron convocadas a una audiencia a la Secretaria de Trabajo. Asistieron por el sindicato, Omar Meza y Andrés Néstor. Por el municipio lo hicieron Adrián Garnero y Raúl Franco, director Legal y Técnico.

El reclamo comenzó con el pedido del pago del bono de 60 mil pesos que impulsó el gobierno nacional. En relación a esto, el intendente Claudio Di Tella dijo: “Nación invitó a la provincia y a los municipios a sumarse al pago del bono, cosa que nosotros no vamos a hacer. En Cipolletti no podemos afrontar ese gasto sobre el final de la gestión y mucho más luego de que nos recortan los fondos por coparticipación y vamos a dejar de recibir 62 millones de pesos”.

El jefe comunal deseó que éste haya sido “el último conflicto” de su gestión. Di Tella recordó que “la paritaria está cerrada hasta fin de año con un 119 por ciento de aumento establecido para los trabajadores municipales”.

El Municipio no pagará el bono de 60 mil pesos que reclamaban desde el sindicato, pero sí se comprometió a revisar el ítem de refrigerio en la próxima gestión de Rodrigo Buteler. El secretario general de SITRAMUCI, pidió además que no se realicen descuentos de haberes al personal afectado a las medidas de fuerza, sin importar la modalidad de contratación del trabajador y que no se apliquen medidas disciplinarias al personal.

Desde el Ejecutivo de Cipolletti, en tanto, pidieron al gremio que cese y se abstenga en el futuro de efectuar medidas de fuerzas de acción directa y medidas de coacción contra el personal y bienes del Municipio.

Cipolletti, 28 de septiembre de 2023.