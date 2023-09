URCERA APUESTA TODO EN LA SEGUNDA DE LOS PLAYOFFS DEL TC

José M. Urcera tiene claro que la clasificación de mañana en el autódromo de San Nicolás será a todo o nada en la segunda fecha de los playoffs del TC, porque el campeón de la categoría más importante del automovilismo en Argentina todavía no logró la victoria que se necesita por reglamento para lograr el título y el certamen ingresó en su etapa de definiciones, por lo que deberá buscar esta adelante como sucede con Juan C. Benvenuti, aunque en su caso para poder intentar ingresar como uno de los 3 de Último Minuto en la definición.

Urcera, quien consiguió un histórico título en el pasado certamen, tuvo un rendimiento irregular con un auto que lo obligó a trabajar mucho y que sólo en algunas pruebas le permitió pelear bien adelante, como sucedió en el estreno de los playoffs, en el que fue uno de los principales protagonistas, por lo que redoblará sus esfuerzos para intentar en la segunda fecha la victoria que le permita no solo cumplir con el reglamento sino prenderse en la pelea por el título como es su objetivo.

Manu Urcera, con el Torino que alista el Maquin Parts Racing, con el que fue campeón, está cuarto en la Copa de Oro y necesita de una victoria o de cosechar muchos puntos para ratificar su chapa de candidato al título, más que nada porque el TC se presentará en el circuito de San Nicolás, donde se siente muy cómodo y consiguió notables resultados en su campaña tanto en esta popular categoría como en el Turismo Nacional, por lo que está ilusionado de volver a la victoria.

Benvenuti no tiene margen para el error, porque después de su abandono en la última prueba, en la que comenzaron los playoffs, quedó lejos de los 3 de Último Minuto que se sumarán a la definición del título, por lo que tendrá que buscar la victoria o estar adelante para mantener sus posibilidades. Mañana se jugará mucho en la clasificación, que no será decisiva, pero que no hay dudas ayudará mucho a los que esperan estar adelante tanto en las series como en la final.

En el TC Pista se presentará Lautaro De la Iglesia, quien logró dos victorias en la etapa regular y protagonizó un gran trabajo en el comienzo de los playoffs, por lo que se ilusiona con repetir y poder seguir en la pelea por el título. Mañana habrá entrenamientos, clasificación y las series. El domingo la final en nuevo horario al igual que el TC debido al superclásico del fútbol argentino que jugarán Boca y River en La Bombonera, en la nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.