MARTÍN MANDÓ EN EL SPRINT DEL MOTOGP EN JAPÓN

Jorge Martín cumplió esta madrugada un impecable trabajo y después de un dominio total se quedó con la victoria en el sprint que se realizó en el circuito de Motegi, en Japón, la quinta que logra en esta prueba con la Ducati del Pramac Racing y ratificó que es el principal rival en la pelea por el título en el Mundial de MotoGP que tiene el campeón Francesco Pecco Bagnaia, quien terminó tercero y es el líder del certamen que ingresó en su etapa de definiciones.

Martín demostró que pasa por un muy buen momento en su campaña y cumplió con su primer objetivo que era achicar la diferencia con el campeón Bagnaia, por lo que no sorprendió con un impecable trabajo en el sprint que fue decisivo para sumar una nueva victoria en una prueba que dominó casi desde su comienzo y después de la destacada tarea que realizó en la clasificación, donde quedó en el segundo lugar y cerca de la pole que logró Brad Binder con su KTM.

En un sprint que no entregó muchas novedades, Martín fue escoltado por Binder, no pudo mantener su primer lugar y después no tuvo opciones de complicar al líder, aunque pudo relegar a Pecco Bagnaia, quien se tuvo que conformar con terminar tercero, sin poder hacer nada para impedir que su gran rival en la pelea por el título le descontara varios puntos, quedando a sólo 8 en la previa a la prueba principal en Motegi, que promete una verdadera batalla por la victoria.

Jack Miller, al comando de la otra KTM, cumplió una gran tarea e incluso superó en el inicio a Bagnaia, aunque no pudo mantenerse y terminó cuarto, acechado por Johann Zarco, quien es compañero de equipo de Martín. Sexto se ubicó Marco Bezzecchi, con una de las Ducati del equipo que lidera Valentino Rossi, luego de resignar dos lugares debido a que su moto perdió rendimiento, lo que lo complicó y le hizo resignar posibilidades de pelear adelante como era su objetivo.

Más atrás terminaron el múltiple campeón Marc Márquez, con su Honda; Fabio Di Giannantonio, con Ducati; Maverick Viñales y Raúl Fernández, ambos con las Aprilia. En el undécimo lugar se ubicó Pol Espargaró con la Gas Gas y abandonó Aleix Espargaró con su Aprilia, después de un interesante trabajo en la clasificación. Mañana a las 3 se largará la prueba en la que con seguridad otra vez como pasó en el sprint tendrá a Martín, Binder y Bagnaia peleando por la victoria.

CLASIFICACIÓN