NUEVE MESES SUFRIENDO VIOLENCIA POR PARTE DE UN COMPAÑERO Y LA ESCUELA NO HIZO NADA

Familias de la escuela primaria 36 de Ferri denunciaron que una nena sufrió violencia de índole sexual, en varias oportunidades, por parte de un compañero y que el equipo directivo no tomó medidas. Padres y madres acompañaron a la familia denunciante y se manifestaron en las puertas del establecimiento.

“Acá nadie hace nada, la nueva directora es excelente, pero esto viene de antes”, se quejó la madre de la niña. Al mismo tiempo aseguró que el equipo directivo anterior y la maestra estuvieron más de nueve sin hacer nada y pidió que sean apartados de su cargo.

La mamá relató que los hechos comenzaron en mayo de 2022: “Nunca nos avisaron, si mi hija no hablaba, no me enteraba”. Y agregó: “Me hicieron ver que el nene tenía problemas, la conclusión fue que debía ser tratado por el ETAP, (Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico)”.

“Hay un montón de casos que no se han denunciado por no exponer al menor”, aseveró la madre denunciante y pidió que el niño “no pise más la escuela, que lo trasladen y si no pueden trasladarlo que le den en su casa educación”.

Ante la protesta de las familias, funcionarios del Consejo Escolar se hicieron presentes en el establecimiento para atender los reclamos. Allí, se confeccionó un acta asentando todo lo que ocurrió. Silvia Peltzer, coordinadora del Consejo Escolar de Cipolletti aseguró que, por el momento, “el alumno va a tener un dispositivo de aprendizaje fuera de lo que es el edificio escolar”. Sin embargo, ante el pedido de los padres para que el niño sea trasladado de escuela, la funcionaria manifestó: “Lo vamos a analizar de manera conjunta”.

Si una infancia o adolescencia sufre violencia llamá a la línea 102, un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Río Negro, 02 de octubre de 2023.