DÍA DEL ODONTÓLOGO: UNA MIRADA RENOVADA SOBRE LA PROFESIÓN

Hoy se conmemora en todo el país el Día del Odontólogo. Esta mañana dialogamos con Mariana Preliasco, directora de la carrera en la Universidad Nacional de Río Negro. La profesional señaló que ha cambiado la relación con los pacientes y se trabaja mucho más en prevención. Además, Preliasco puso en valor la inversión educativa en el hospital escuela en Allen. En La Carretera, dio detalles de la visión que promueve esta sede en particular.

“Se festeja el día de la odontología, que comenzó 3.000 años antes de Cristo, en Egipto, con el primer odontólogo. Esta fecha se fija en 1917 cuando se forma la Federación pero se institucionaliza en 1925. Lo importante del día es resaltar que actualmente el odontólogo quiere poner la boca nuevamente dentro del cuerpo. Esta es una mirada de un todo. No mirar sólo la boca que tiene que arreglar, sino mirar más allá, desde el cuerpo, desde el todo”, resumió Preliasco. Esta forma de pensar la relación con el paciente propone una atención integral, atenta a las necesidades de la persona.

“Esa es la mirada que damos en la carrera, una mirada holística. Lleva más trabajo, supone que el paciente que va al hospital escuela va a tener una entrevista, donde se lo va a conocer. A partir de eso, construimos una odontología para esa persona, que es diferente a otras. Tenemos que adaptar esa odontología a lo que necesita esa persona. Adaptamos las medidas de prevención, la atención de cada uno”, explicó la directora de la carrera. Preliasco señaló que los estudiantes trabajan en los hospitales y la sede universitaria es un pilar importante para la población que no cuenta con una obra social o los recursos para abonar en un consultorio privado.

“En este día queremos promover un plan de higiene, que es importante que levantemos bandera en los elementos interdentarios que no son utilizados y previenen caries y enfermedades periodontales. Esto puede pasar porque no se promueve, se habla del cepillado pero no de otros problemas. Sería usar el hilo dental, cepillitos, dependiendo de cada paciente”, remarcó. Además, Preliasco adelantó que “cumplimos hace unas semanas 10 años y el 26 de octubre vamos a festejar el cumpleaños del edificio y el mes de la odontología”.-

Allen, 3 de octubre de 2023.-