BRILLANTE INGENIERO DE LA NASA ESTARÁ EN SU VILLA REGINA NATAL CHARLANDO EN UNA ESCUELA TÉCNICA

Villa Regina tendrá el enorme placer de recibir a un ingeniero muy destacado de la NASA que nació y se crió en la ciudad. Se trata de Miguel San Martín, el brillante científico a cargo de las misiones a Marte, que regresa a su ciudad para visitar y tener contacto con una escuela técnica en una charla con alumnos que promete.

Miguel San Martín, originario de Villa Regina, nunca olvidó sus raíces. Su infancia en las chacras y su profundo amor por la naturaleza de la región influyeron en su pasión por las estrellas. En todas sus entrevistas, menciona con nostalgia su querido Villa Regina como el lugar donde tomó contacto con el cosmos.

Este ingeniero excepcional ha dirigido con éxito cuatro misiones a Marte, dejando su huella en cada imagen capturada del planeta rojo. Además, ha liderado numerosos desarrollos y cálculos fundamentales para la NASA. La visita de Miguel San Martín esta vez tiene un propósito especial: inspirar a los jóvenes de una escuela técnica pública en su ciudad natal. La trascendencia de su presencia llevó a transmitir su charla en YouTube a través del canal “OficialCET18”.

Desde su niñez en Villa Regina, mirando las estrellas entre las carneadas nocturnas, hasta su destacada carrera en la NASA, Miguel San Martín es un verdadero ejemplo de perseverancia y dedicación. Por eso, desde la organización no dudaron en aceptar la propuesta de visita. Los alumnos tendrán el privilegio de preguntar y charlar, mientras que quienes no sean alumnos podrán presenciar todo por streaming. Es que el espacio no alcanza ante tanto interés y la falta de suministro eléctrico en el CET18.

Desde la organización esperan que sea una jornada inolvidable e histórica con un hombre inspirador que muestra que desde Argentina se puede llegar, con mucho esfuerzo y perseverancia además del talento. Su charla será este jueves 5 de octubre a las 14:30, donde compartirá su inspiradora historia y su amor por el espacio que comenzó en las tranqueras de Villa Regina.