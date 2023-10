AGENDA RECARGADA DEL DEPORTE MOTOR EN LA REGIÓN

El Turismo Pista del Valle (TDP), el TC Neuquino y el Turismo Pista Neuquino prometen un gran espectáculo desde mañana en el autódromo de Roca en una de las numerosas programaciones que se realizarán en la región con las pruebas del Clausura de Karting con Caja, el Patagónico de Karting Fórmula Reginense, en safari en pista en Chichinales y Cinco Saltos, el Sur de la República de motocross y en enduro, por lo que los aficionados tendrán para elegir la propuesta que más le guste, lo que no es lo más recomendado en esta época, pero no hay dudas que los dirigentes de las diferentes categorías no piensan en eso.

No hay dudas que la programación que organizó el TPV en Roca tiene muchos atractivos, porque se reunirán varias categorías, con entrenamientos, clasificaciones, algunas series y finales, con una gran importancia porque todos los certámenes comenzaron a transitar la etapa de definiciones y las pruebas serán una bisagra para muchos de los pilotos que están peleando por un título y en el caso de la Clase 3 tendrá la extra de la presentación de los invitados, con figuras de nivel.

La Clase 3 del TPV cumplirá una nueva edición del clásico Gran Premio Juan C. López, en homenaje al que fuera el creador de la histórica Monomarca Gol, que mañana tendrá la sexta fecha para los titulares, que tiene a Guillermo Quinteros como líder del certamen, y el domingo se presentarán los invitados, entre los que se destacan Lautaro De la Iglesia, uno de los candidatos al título en el TC Pista; Camilo Echevarría; Francisco Troncoso; Sami Mendaña; Saúl Eidilstein, e Iván Eberle.

El TC Neuquino se renovó para la sexta y penúltima fecha del certamen, en el que se destacan Fabricio Becerra, el gran candidato al título; Claudio Sepúlveda; Francisco Nonnenmacher; Juan M. Trasarti; Omar Della Gáspera; Néstor Suane; Armando Colicigno; Martín Gobich, ambos con nuevos autos; Otto Sttube; Rubén Romero, y el debutante Mariano Cornier. Aportarán lo suyo varios participantes del TC Pista Neuquino, y se esperan novedades en el Turismo Pista Neuquino, en sus dos divisiones.

En el kartódromo El Anfiteatro, en Fernández Oro, se cumplirá la quinta y sexta fecha del Clausura, con una interesante cantidad de participantes en sus principales categorías como son las Kayak senior y master, más lo que aporta la Internacional. En forma paralela se disputará el octavo capítulo del Patagónico de Karting Fórmula Reginense en Godoy, en la última prueba en la que se podrán sumar debutantes en las diferentes divisiones del certamen.

En el circuito del balneario municipal de Chichinales se disputará la quinta y penúltima fecha del safari en pista que organiza la Agrupación Automovilística La Leva Mocha, con la presencia de las categorías jeep, 1.6, 1.4 y 850, que prometen un gran espectáculo. En El Anfiteatro, en Cinco Saltos, se presentará el mismo capítulo del otro certamen con la incógnita por la cantidad de participantes en una prueba que puede ser decisiva para algunos de los candidatos al título.

El Sur de la República cumplirá su quinta fecha en el imponente circuito Costa Brava, en Regina, con la presencia de las principales figuras en todas sus categorías, y el Patagónico de enduro se presentará en La Cantera, en Cutral Co, en la sexta y penúltima etapa que puede definir algunos títulos, como un nuevo capítulo de la pulseada entre Agustín Bazano y Nicolás Giustozzi, los que entregan un gran espectáculo en cada prueba en la categoría senior, la elite del certamen.