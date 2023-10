MABEL, PRIMERA GUÍA DE PESCA EN NEUQUEN: “CUANDO SOS PIONERA TE TOCA LA DIFÍCIL”

Mabel Rojas aprobó el proceso de evaluación y consiguió la habilitación como Guía de Pesca en la provincia de Neuquén. Se convirtió en la primera mujer en obtener la certificación y podrá trabajar en la próxima temporada de pesca deportiva. Sólo 3 mujeres lo habían intentado antes y Mabel reconoce que la formación y el examen no son sencillos. En La Carretera, Mabel compartió su pasión por la pesca con mosca y aseguró que la actividad es muy inclusiva y cualquier persona puede disfrutar de una salida al río.

“Yo pesco con mosca hace bastantes años pero nunca había pensado en ser guía de pesca. Tuve la oportunidad de presentarme en la capacitación que se brinda y en la instancia de evaluación. Y aprobé. Es un examen complicado, bastante difícil. Es un un examen que algunas personas rinden hasta 4 veces. Pesco hace muchos años, es una actividad que me apasiona”, comentó Mabel. “Hay muchas mujeres que pescan, la mujer ya dejó el rol pasivo de acompañante y se involucró con el fly casting. Es un deporte donde no matás animales, al contrario, los preservás. Para la mujer es más lindo y atractivo, porque es una actividad cuidada y es un deporte donde cuidamos el ambiente”, remarcó.

Mabel reconoció que planificar una salida de pesca es tan apasionante como vivir la jornada en la naturaleza. “Vos comenzás a pescar cuando empezás a planear la salida. Es tan lindo como estar en el agua. Es organizar donde vamos a ir, la comida, nos reímos muchísimo. Y conocés lugares que de otra forma no conocerías. Siempre estás buscando donde ir, buscás un lugar exclusivo, más virgen. Vas explorando y es hermoso”, expresó. “Cualquier persona puede pescar con mosca, es muy inclusiva la pesca. Dependiendo tu interés de perfeccionarte, vas avanzando. Invitamos a toda la familia a pescar y lo bueno es que si hay mujeres, otras chicas se animan. El que no pesca, prepara el asado… a todos le buscamos un rol”, explicó.

Por otro lado, la guía opinó sobre cómo es abrirse camino en un espacio mayoritariamente masculino. “Está instaurado todavía que es una actividad de hombres. Voy a tener que romper un montón de paradigmas. Trato de explicarles que estoy preparada, para que se den cuenta que está bueno escucharte. Me ha pasado que digo algo y se dan vuelta a mirar a mis compañeros, como para confirmar. Pero he tenido buena recepción. Porque una está rompiendo un esquema, lo entiendo. Hago mucho laburo para no tomarlo personal, porque sé que al ser pionero en algo te toca la difícil“, enfatizó. Para contactarse con ella y elegirla como guía, pueden escribirle a su Instagram: @maby_nqn

Neuquen, 6 de octubre de 2023.-