OCTUBRE ROSA: CEPREC REALIZARÁ 150 MAMOGRAFÍAS GRATIS

El Centro de Prevención del Cáncer de Roca profundiza las acciones contra el cáncer de mama. Se suman al mes de la concientización con una campaña de estudios gratis. Darán 150 turnos para mamografías sin costo. Las mujeres deberán ser mayores de 40 años sin cobertura social. La inscripción se extiende hasta el viernes 13 de octubre en la sede de Maipú y Gadano. En La Carretera, la referente de CEPREC – Dora Rego – recordó la importancia de realizarse controles anuales.

“Siempre decimos que no solo en octubre aparece el cáncer, aparece todo el año. Por eso tenemos consultorio todo el año, hacemos estudios y si es necesario algo más profundo, derivamos. En octubre intensificamos la tarea gracias a la Fundación del Juan XXIII y este año se ha sumado a la cruzada la Clínica Humana de Imágenes. Ya estamos inscribiendo”, comentó ‘Nenucha’ Rego. Serán 150 turnos gratuitos. “Concientizamos para que las mujeres dediquen un ratito de su tiempo para esto, porque es un estudio caro que particular cuesta mucho. Y en salud pública no se hace como prevención, es importante tomarlo a tiempo. Hay que concurrir a hacerse los controles”, agregó la vocera de CEPREC.

Los turnos se gestionan personalmente en la sede de Maipú y Gadano, porque se debe completar una pequeña encuesta de salud. “No se puede mandar a otra persona a sacar el turno. Los requisitos son que sean mayores de 40 años, que no se hayan hecho una mamografía en el último año y que no posean obra social. Y si hay antecedentes en la familia, son pacientes de riesgo y es necesario que se acerquen”, explicó Rego. Pidió además responsabilidad con la cita médica, para que no se desperdicie el estudio gratuito. Cada mamografía será revisada por una doctora de CEPREC que marcará los pasos a seguir. Para recibir mayor información se pueden comunicar al teléfono 2984 907147.

General Roca, 9 de octubre de 2023.-