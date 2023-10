FALTANTE DE COMBUSTIBLE EN LA REGIÓN: “ASÍ COMO ESTAMOS, SE AGRAVA CADA VEZ MÁS”

En los últimos días se hizo notoria la falta de combustibles en las estaciones de servicio. Ante la proximidad del fin de semana largo, se formaron largas colas para llenar el tanque y estar cubiertos. En La Carretera, el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles – Carlos Pinto – analizó el panorama en el Alto Valle. Reconoció que existen dificultades en la entrega a las estaciones y esto se relaciona con el escenario político y económico del país.

“El tema abastecimiento se veía venir desde el momento en que venimos con los precios controlados por el gobierno y con el último congelamiento que hubo, que hace que las petroleras no alcancen el punto de equilibrio que necesitan para producir. Entonces no alcanzan a cubrir la demanda de los clientes y han establecido cupos a cada una de las estaciones y esos cupos, en muchos casos, no alcanzan. Ahí es donde se origina el faltante”, explicó Pinto. “No ha variado demasiado, se traslada de un lugar a otro según el flujo de clientes o las ventas. Esto ya lo venimos sufriendo desde hace un tiempo. A medida que pasan los días, se va agravando“, reconoció.

El referente de la Cámara regional señaló que “hay diferentes maneras para solucionarlo, pero no nos olvidemos que el 50% del precio del combustible son impuestos. Tranquilamente podrían trasladar los impuestos al valor que reciben las petroleras y a lo mejor eso serviría de compensación. Desconozco la metodología que pretenden implementar pero, así como estamos, la cosa se agrava cada vez más.” Pinto expresó que el recorte en la venta de combustibles “mientras no haya una estabilización de precios, va a seguir estando”. El cliente se pasa de una bandera a otra, buscando la provisión que necesita, pero en general todas las estaciones de servicio están atravesando el mismo problema.

