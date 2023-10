MATEO FERNÁNDEZ, JOVEN EMPRENDEDOR DESTACADO: “NUESTRA MISIÓN ES DEVOLVERLE LA GRANDEZA A LA FRUTICULTURA”

El allense Mateo Fernández se define como un apasionado por la chacra. Desde hace tiempo trabaja en el desarrollo de AgroArg Fertilizantes Orgánicos, una idea que pretende revolucionar la producción frutícola. Con este proyecto se presentó en el certamen Joven Emprendedor Rionegrino y logró ubicarse en el segundo puesto. Lo reconocieron por su labor empresarial y contará con un incentivo económico para invertir en su marca. Esta mañana, Mateo visitó La Carretera para contar su experiencia.

“AgroArg es una empresa de base tecnológica que se dedica a la investigación y desarrollo de biotecnología y bioinsumos para uso frutícola. Estamos desarrollando tecnología para regular parámetros de estrés en los cultivos frutales de la región. Se puede disminuir el daño por heladas y aumentar rendimientos con productos orgánicos y reestructurando la microbiota del suelo. Un suelo sano hace a un ecosistema sano”, explicó Mateo. “Vengo de familia de productores, con el tiempo fue evolucionando esta pasión y conformamos la empresa, tengo gente maravillosa conmigo. Es un grupo sólido que nos permitió llegar a este reconocimiento”, remarcó. “Esto no me mete ninguna presión, al contrario, me motiva a meterle muchas más ganas al laburo. Nos motiva a no fallar. A siempre dar el 101% en lo que hacemos”, enfatizó el joven.

Con 16 años, Mateo planifica su futuro vinculado a la chacra. “No quiero ser productor, quiero estar un escalón más arriba, proveyendo tecnologías para producir mejor. Que sean baratas, a bajo costo, formuladas en origen. Venimos a cambiar los paradigmas de la producción regional. Venimos a brindar más que un producto, un portfolio de servicios y de acompañamiento al productor”, comentó. “La fruta va a tener mayor calidad. Nuestra misión es devolverle la grandeza que algún día tuvo la fruticultura rionegrina. Es una misión muy difícil pero es lo que nos empuja diariamente”, confesó el allense.

Este concurso provincial se realiza en forma anual y esta vez reunió a 250 inscriptos. Solo 60 proyectos pasaron a ser finalistas y entre ellos se repartieron dos premios principales y menciones especiales. AgroArg recibió 500.000 pesos por ubicarse en segunda posición, según el jurado. El proyecto ganador es JJOverland de Roca, que además representará a Río Negro en el “Premio al Joven Empresario Argentino”, organizado por CAME Joven.

Allen, 11 de octubre de 2023.-