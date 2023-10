ACOSO ESCOLAR: “A VECES NO TOMAMOS CONCIENCIA DEL DOLOR Y LA ANGUSTIA QUE GENERA EL BULLYING”

La convivencia escolar puede resultar un desafío para niños y adolescentes. La psicóloga Luciana Kolman advierte que las dificultades son esperables y normales, pero hay que estar atentos para evitar problemas más graves como el acoso o maltrato escolar. En La Carretera, Kolman resaltó el rol de los adultos en esta problemática y pidió el compromiso de padres y docentes para frenar el bullying.

“Esto de que es normal o parte de la infancia es un mito, una construcción cultural que ha comenzado a deconstruirse. El maltrato, la humillación o el acoso no es algo normal en el desarrollo infantil. Los conflictos sí son esperables pero cuando hablamos de violencia, está bueno desnaturalizarlo. Esta situación no la resuelven los chicos sino los adultos, por eso es importante concientizar y trabajar en equipo. Son graves las consecuencias que tiene el bullying en la salud física, en lo emocional y en el rendimiento escolar”, explicó la psicóloga. “Hoy hablamos de inclusión, de aceptación al otro, de diversidad, de crianza responsable y consciente. Es complejo, es difícil pero es importante hablar de la intervención de los adultos. El bullying deja una huella para toda la vida“, agregó la profesional.

Kolman remarcó que los padres y docentes deben estar alertas e involucrarse para evitar o frenar situaciones de acoso. “No resolver violencia con violencia porque se arma una escalada que no termina más. Es importante que los niños y los adolescentes tengan un adulto de confianza para hablar de lo que les está pasando. Que los adultos tengamos disponibilidad, sin prejuicios. Habilitar un espacio de escucha y validar lo que están sintiendo”, aseguró. “Para ser padre o madre no hay manual, no es sencillo. Pero podemos pausar, reflexionar sobre nuestras actitudes porque los chicos son espejos y reflejan lo que somos. Cuando hablamos mal de un jefe o de un compañero, cuando vamos manejamos que insultamos… los chicos lo toman como natural: la descalificación, la desvalorización. Todo parte de casa y hay un gran trabajo, que después lo continúa la escuela”, señaló.

La psicóloga también puntualizó que el bullying siempre se da entre pares y la escuela debe intervenir y poner un freno. “Es importante abrirse y buscar ayuda, tener herramientas, hacer interconsultas. Que pase en mi escuela no significa que sea una mala escuela. Donde hay niños, puede haber dinámicas de bullying“, resaltó. “Que los padres sepan que pueden buscar ayuda, pero lo más importante es contener al niño acosado porque la está pasando mal. A veces no tomamos conciencia del dolor, de la angustia que genera. Tenemos que tener empatía y contenerlo, trabajar en forma conjunta con la escuela”, expresó Kolman.

Río Negro, 12 de octubre de 2023.-