EL ESPACIO DE BULLRICH ASEGURA QUE JSRN NO VA A LLEGAR A NINGUNA BANCA DE DIPUTADOS EN ESTA ELECCIÓN

En una entrevista con AM740, Sergio Capozzi, candidato a diputado nacional por la coalición Juntos por el Cambio en Río Negro, compartió sus perspectivas sobre las elecciones del 22 de octubre. Capozzi destacó que se encuentran en el pleno cierre de campaña y expresó su optimismo respecto al desempeño de su partido en los comicios.

Dijo que “estamos en pleno cierre de campaña y creemos que la elección puede darnos lo que esperamos con una performance fuerte de nuestro partido. Hubo cambios en las últimas semanas y percibimos el respaldo a nuestro sector”. El candidato hizo hincapié en la percepción de su partido sobre las propuestas del candidato Javier Milei, argumentando que las mismas carecen de consistencia y no abordan de manera efectiva la situación actual del país. Según Capozzi, las encuestas que manejan los organismos oficiales no reflejan la verdadera situación política. Agregó que “creemos que las propuestas de Milei se cayeron porque son inconsistentes y la situación del país. Mientras que en el caso de Massa los hechos de corrupción lo ponen en un lugar distinto al que nos quieren mostrar”.

Capozzi también compartió su visión sobre el panorama electoral en Río Negro, sugiriendo que se perfila como una elección de tercios. El candidato no ve posible una mejora en el resultado de JSRN, que obtuvo un nueve por ciento en las PASO, y anticipa una contienda reñida entre los partidos que ocuparon las tres primeras posiciones en dichas primarias dejando afuera al partido verde. Dijo que “creemos que es seguro que será una elección de tercios. No vemos a JSRN mejorando su resultado y creemos que se definirá entre los mismos que tuvieron el resultado de las tres primeras posiciones en las PASO. Es decir que será LLA, UP y JxC”.

Con las elecciones del 22 de octubre acercándose rápidamente, Sergio Capozzi y Juntos por el Cambio se mostraron decididos a mantener su optimismo y competir por un lugar de los tres que se disputan para el acceso a la cámara de diputados representando a Río Negro. Las elecciones serán este domingo y la cobertura será por AM740 y lacarretera.com.ar