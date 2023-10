LARRALDE AÚN NO TIENE DEFINIDO SU FUTURO POLÍTICO

La presidente del cuerpo legislativo de Cipolletti – Silvana Larralde – hizo un balance de su gestión. Puso en valor el trabajo de los concejales y la variedad de proyectos que se concretaron en ordenanzas. En La Carretera, Larralde reconoció que todavía no definió su futuro dentro de la política. Tras 20 años de actividad como funcionaria pública, hoy no sabe qué le depara el 2024. No la convocaron para sumar su experiencia en el próximo gabinete municipal o provincial de Juntos Somos Río Negro.

Silvana Larralde completará su período al frente del Concejo Deliberante en diciembre. Cerrará su trabajo como concejal y todavía desconoce cómo sigue su carrera política. “Yo estoy terminando mi gestión, orgullosa de lo que hice. Faltaron cosas para hacer, para concluir o llevar adelante. Pero se trabajó muchísimo, fue abrumador. Se presentaron muchas ordenanzas, más allá de la pandemia, se trabajó en muchas ordenanzas tanto del poder ejecutivo como propias”, argumentó Larralde. En La Carretera, la cipoleña confirmó que Juntos Somos Río Negro no le ha acercado ninguna oferta. “No tengo ninguna propuesta, he sido legisladora y concejal. Por ahora no hay ningún ofrecimiento y si llega a ser así, que no lo haya, me voy orgullosa de haber hecho lo que hice. Y serán tiempos de cambios, quizás”, enfatizó.

La cipoleña tiene 20 años de experiencia en cargos públicos. Trabajó en la Secretaría de Acción Social entre el 2004 y el 2011. Luego pasó a la labor legislativa como concejal de la ciudad y más tarde como legisladora provincial, desde 2015 hasta 2019, cuando se postuló junto a Claudio Di Tella en el municipio. Desde entonces preside el Concejo Deliberante de Cipolletti. En diciembre tomará la responsabilidad otro equipo liderado por Rodrigo Buteler, también dirigente de Juntos Somos Río Negro.

Cipolletti, 17 de octubre de 2023.-