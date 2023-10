VIEDMA SERÁ SEDE DE UNA DEFINICIÓN HISTÓRICA DEL TN

El autódromo de Viedma será sede el 18 o 19 de noviembre, dependerá si hay segunda vuelta en las elecciones presidenciales, de la apasionante definición del título de la Clase 3 del Turismo Nacional, una de las categorías más importantes del automovilismo en Argentina, y uno de los siete candidatos es José M. Urcera, el campeón del TC y uno de los principales animadores que tiene la división principal, por lo que se espera un gran espectáculo y la convocatoria de muchos aficionados.

Sorprendió la confirmación del circuito de Viedma como sede de la duodécima y última fecha del certamen, porque hasta el momento del anuncio no aparecía entre los posibles lugares para la esperada definición, porque después que se desistió de Trelew para el esperado cierre circularon varias versiones y San Nicolás aparecía con el principal candidato para recibir otra vez a la afamada categoría, que en cada presentación entrega notables espectáculos en sus dos categorías.

Emanuel Moriatis, el presidente de la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo (APAT), fue el encargado de anunciar en El Calafate, donde se cumplió la undécima fecha del certamen, que la última prueba se disputará el 18 y 19 de noviembre en Viedma, fecha que dependerá si habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales, por lo que en breve se conocerá cuándo se cumplirá la esperada definición de los títulos en las dos divisiones que tiene el TN, ambas con muchos pilotos y notables espectáculos.

No hau dudas que la división principal acapara todo el interés, más que nada por la paridad demostrada y la jerarquía de los candidatos al título, que son 7, entre los que se encuentra Manu Urcera, quien es bicampeón de la categoría y se ilusiona con agrandar su historia con un tricampeonato, algo que es una misión complicada aunque no imposible por el gran rendimiento que mostró su auto en casi todo el certamen y por la calidad del equipo que lidera Iván Saturni.

Siete pilotos tienen posibilidades de lograr el título, si bien hay sólo cuatro que tienen posibilidades más concretas, porque están separados por apenas 10 puntos, cuando quedan 57 en juego, 3 por la pole, 9 en la serie y 45 en la final, porque se entregará más debido a la prueba que no se pudo cumplir en Buenos Aires. Lidera Leonel Pernía, quien supera a Urcera por 2; a Jerónimo Teti, por 8, y a Julián Santero, por 10. Los otros que llegarán con posibilidades son Joel Gassmann, Gastón Iansa y Andrés Jakos, aunque dependerán no solo de ganar todo sino de que casi no sumen los que están adelante.