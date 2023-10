BUSCAN VOLUNTARIOS PARA CUIDADOS PALIATIVOS: “NO HACE FALTA SER PROFESIONAL PARA COLABORAR”

Cada segundo sábado de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. La fecha pretende dar a conocer el derecho a recibir cuidados de calidad en el último trayecto de la vida. En Neuquén existen 10 equipos multidisciplinarios dedicados a acompañar a los pacientes y contener a sus seres queridos. En La Carretera hablamos con la doctora Melina Isola, referente de este área en la provincia. Isola destacó la importancia de un cuidado integral que engloba no solo lo físico sino también lo espiritual y emocional.

“Vemos que cada vez hay más personas solas, con familias más chicas, que no hay cuidadores o las personas quedan internadas y nadie los viene a visitar. No tenemos que olvidarnos que todos necesitamos ayuda. Podemos ir ayudando todos, de a poquito, para formar comunidades compasivas para que nadie tenga que atravesar esto solo”, explicó Isola. Este año, la conmemoración destaca el rol de los voluntarios en cuidados paliativos. “Personas que no son médicos, ni enfermeras pero tienen la posibilidad de ayudar. Tenemos muchos voluntarios porque los cuidados son muy intensos. Tratamos de incorporar a personas de la comunidad que puedan colaborar con la higiene, con la cocina, con trámites. No hace falta ser profesional, siempre podemos ayudar“, enfatizó la doctora.

Sobre el funcionamiento del servicio en Neuquén Capital, Isola explicó que “nosotros atendemos no solo al paciente sino también a la familia que lo cuida porque cambian los roles, la situación familiar, hay cambios económicos. Atendemos ambulatorio y también domiciliario. Los acompañamos desde el diagnóstico hasta el fin de vida”. Además, capacitan a cuidadores informales para que puedan aprender cómo acompañar a personas mayores o con enfermedades graves. “Las familias nos agradecen un montón, porque pueden hablarlo, se sacan dudas. Hay trámites que son sencillos pero no lo son como por ejemplo ir a cobrar al banco. Ayudamos en la parte social, en la psicológica y también en lo espiritual. No hay que olvidarse de eso también, que es la pata floja del sistema de salud”, reconoció.

Isola aseguró que son un servicio sin mucha promoción y casi invisibles pero su tarea es muy valiosa para las familias neuquinas. “Estamos invisibilizados pero la verdad nos satisface mucho el reconocimiento de las familias, que hablan y pasan el boca en boca, es muy gratificante. Se promulgó la ley el año pasado estamos intentando adherir con la provincia para que se hable en los medios, que sepan qué hacemos. Este año nos invitaron al congreso nacional porque hace más de 20 años que existe una ley provincial y un programa provincial. Somos pioneros y estamos orgullosos“, sentenció.

Neuquen, 18 de octubre de 2023.-