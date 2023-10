DESDE LA FRATERNIDAD SE OPONEN A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS TRENES QUE PROPONE MILEI

El secretario gremial del sindicato La Fraternidad, Hugo Tamborindegui manifestó su desacuerdo con el candidato a presidente Javier MIlei, quien aseguró que en caso de ser electo privatizará los trenes. Expresó su apoyo a Sergio Massa y también se refirió al servicio Neuquén-Cipolletti que hoy no está en funcionamiento.

“Esta película ya la vimos en la década del 90, vienen los iluminados y te quieren cambiar todo, siempre se la agarran con el transporte ferroviario”, expresó Tamborindegui en la AM 740. El representante de los ferroviarios recordó: “Lo hemos escuchado a Milei que quiere privatizar el transporte de trenes, ya se hizo, se privatizo todo lo que es la carga y tenemos los resultados a la vista con las vías en pésimas condiciones. Teníamos 45mil km de vías y nos quedaron 11 mil km cuando privatizaron. Ya lo vimos y fue desastroso lo que hicieron a nivel nacional con el transporte ferroviario”.

El representante de los trabajadores del servicio de trenes en el Alto Valle aseguró que los dichos del candidato de La libertad Avanza “te lleva a una incertidumbre total”. Aunque el panorama para Tamborindegui no es alentador, se mostró confiado en que el oficialismo podrá dar vuelta el resultado de las PASOS. “Creo que con el compañero Massa lo vamos a dar vuelta para que estas cosas no se hagan realidad, porque no llevan a nada, solo al despojo y la falta de fuentes laboral”, dijo el gremialista.

Con respecto al subsidio que reciben los empresas, el titular de La Fraternidad consideró: “Creo que el presidente que sea electo se tiene que reunir con todos los gobernadores y armar un proyecto por el tema de los subsidios, para ver cómo se puede subsidiar el transporte en cada una de las provincias.

El titular del gremio ferroviario también se manifestó por la situación que atraviesa el actual servicio de trenes que une Neuquén y Cipolletti y que en la actualidad no esta en funcionamiento. “La situación la tienen que resolver el municipio de Cipolletti, Vialidad Nacional y el Estado nacional, ya que hasta que no se arregle el tema de la ruta 151 lamentablemente no vamos a poder activar el servicio”, explicó.

Tamborindegui comentó que desde el gremio se le propuso al actual intendente cipoleño, Claudio Di Tella que haya un desvió para los camiones, pero la respuesta fue negativa. “La situación está en manos de los políticos. Esto es una cuestión ajena al sindicato y también a los usuarios”, aseveró.

Neuquén, 20 de octubre de 2023.