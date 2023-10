ELECCIONES 2023: TODO LO QUE TENÉS QUE SABER

Hoy viernes, empezó la veda electoral previa a las elecciones del domingo 22 de octubre.

¿Qué votamos?

A nivel nacional, se elegirá presidente y vicepresidente. Además, se elige parlamentarios del Mercosur nacional; diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur por distrito regional provincial. Río Negro elegirá 3 Diputados Nacionales. Neuquén elige dos diputados nacionales.

Además, cinco localidades rionegrinas elegirán sus autoridades municipales (intendente, presidente de Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas). Se trata de Chichinales, Belisle, Sierra Colorada, Sierra Grande y Jacobacci.

En diálogo con La Carretera, Yisel Bijarra, Directora de Asuntos Electorales, dependiente del Ministerio de Gobierno de Río Negro, explicó que “nosotros hemos tenido un cronograma electoral bastante extenso, empezamos en marzo con las elecciones de Roca y ya estamos en el tramo final. Nosotros lo que hacemos es colaborar en relación a dudas que puedan surgir. Esto, por ser una elección general, depende de la Justicia Federal. Y también con aquellos municipios que tienen elecciones, los ayudamos a resolver cuestiones informativas”.

¿Quiénes votan?

Argentinos o nacionalizados. De 16 a 17 años, pueden votar, pero NO es obligatorio. Desde los 18 años a los 69 inclusive, es OBLIGATORIO. Mayores de 70, el voto es opcional, pueden votar pero no deben justificar en caso de no emitir el sufragio.

¿Qué documento hay que presentar?

Hay que presentarse en la mesa y escuela que te correspondan (que podés consultar en www.padron.gob.ar) con tu DNI. Podés presentar el ejemplar que figura en el padrón, o uno posterior. No vas a poder votar si presentas un ejemplar anterior al último registrado.

¿Qué pasa si tengo entre 18 y 69 años y no voto?

Emitir el voto es obligatorio. En caso de no poder (por razones excepcionales), deberá presentar la documentación que acredite esa situación (certificado médico si es por razones de salud, certificado policial si está a más de 500 km de distancia de su domicilio, certificado laboral en caso de estar afectado a tareas esenciales). El trámite de justificación deberá presentarlo en la página web de la Cámara Nacional Electoral.

Voto accesible

Todas las personas discapacitadas tienen derecho a votar. Para eso, la Justicia Electoral debe procurar la accesibilidad de las personas. Si sos una persona con discapacidad, podés entrar a votar acompañado por la persona que vos elijas (alguna persona de tu confianza, tu perro guía, o la autoridad de mesa).

¿Cuándo empieza la veda electoral?

La veda electoral inicia a partir de las 8 horas de hoy viernes y se extiende hasta 3 horas después del cierre de los comicios, el domingo 22 de octubre a las 21 hs.

Está prohibido:

Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral desde el viernes anterior a la votación.

desde el viernes anterior a la votación. Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino. Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales desde el viernes.

o sondeos preelectorales desde el viernes. La venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

está prohibida Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral. La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en el que se instalen las mesas de votación.

dentro de un radio de 80 metros del lugar en el que se instalen las mesas de votación. Desde el sábado y hasta las 21 del domingo está prohibido portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias.

Río Negro, 20 de octubre 2023