LA CCO RENUEVA AUTORIDADES PARA DESTRABAR LA VUELTA AL VALLE

La Comisión Central Organizadora convocó a una asamblea en el salón de SOYEM. Se pidió la presencia de veedores de Personería Jurídica para supervisar el proceso. Dos listas quieren quedarse con la conducción de la institución. Una es liderada por el anterior presidente – Ricardo Valenzuela – y otra impulsa la candidatura de Daniel Rocco. La CCO debe poner sus papeles en regla para poder garantizar la edición 80 de la Vuelta al Valle.

En La Carretera, hablamos con quienes encabezan la lista verde y la lista rosada, momentos antes de que se inicie la asamblea. Ricardo Valenzuela adelantó que hay que normalizar la situación legal de la institución y comenzar a trabajar de forma urgente. “Es algo muy importante tener todo al día. La elección determina las nuevas autoridades que son los que tendrán que trabajar para hacer la Vuelta. Era hacer la asamblea cuanto antes porque si no no estamos al día con Personería Jurídica”, señaló Valenzuela. La 80ª edición del gran premio podría realizarse del 27 de noviembre al 3 de diciembre en Allen. “Va a haber que trabajar a contrarreloj, dedicarle mucho tiempo. Tengo gente que me apoya y está dispuesta a trabajar”, adelantó. “Todas esas cosas a uno lo desgastan muchísimo y hacen quedar mal a la institución. Tenemos que ser serios”, sentenció en el móvil de AM740.

Por otro lado, Daniel Rocco explicó por qué decidió conformar una lista opositora y buscar la conducción de la CCO. Aseguró que detectó irregularidades en la gestión y que no avalará esas acciones dentro de la institución. “Nunca hubo estos problemas, hay cosas turbias y por eso me postulé. No entiendo cómo Personería Jurídica, con todo lo que se le mandó, no intervino la comisión”, expresó Rocco. “La Vuelta tiene su trayectoria pero si no salvamos la institución, tampoco podemos hacer la Vuelta al Valle. Creo que es así, primero tiene que estar la institución”, agregó. Sobre la realización de la carrera, Rocco planteó que “las cosas apuradas no salen bien” y que analizará con su equipo si es viable organizar el gran premio en menos de un mes.

Allen, 20 de octubre de 2023.-